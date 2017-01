Polícia Civil desarticula organização criminosa em Araxá

Foto: Ascom/Polícia Civil

A Polícia Civil, em parceria com o poder Judiciário e Ministério Publico de Araxá, desencadeou a operação denominada “Exorcismo”, a qual desarticulou uma quadrilha com envolvimentos em assaltos à mão armada em estabelecimentos comerciais e postos de combustíveis, além do aluguel de armas para cometimentos de crimes, receptação e tentativa de homicídio.

A operação teve início em novembro do ano passado e foi chefiada pelo delegado regional Vitor Hugo Heisler com e coordenação do delegado Conrado Costa da Silva. Cinco pessoas foram presas e identificadas como W.R.R.E. (vulgo “Diabo Loiro”) de 22 anos, apontado como “chefe” da organização, T.A.S. (18 anos) e I.M.J. (20 anos) como acusados dos assaltos à mão armada, M.J.F.S. (19 anos) como receptador e J.M.S.J. (19 anos).

Nos crimes de assaltos à mão armada, os autores agiam com violência, segundo a Polícia Civil. Em um dos assaltos a um supermercado, um senhor de aproximadamente 70 anos foi agredido por um deles. O investigado W.R.R.E (Diabo Loiro), era o dono das armas, as quais eram alugadas. Ele também é apontando como autor de disparos de arma de fogo contra um homem no bairro Boa Vista, porém os disparos não atingiram a vítima.

Durante o cumprimento do mandado de prisão de W.R.R.E, foram localizadas duas armas de fogo utilizadas nos crimes, sendo dois revólveres calibres 38 e 32. Com as prisões, quatro crimes foram apurados, sendo um assalto a um supermercado, um assalto a uma loja de conveniência e dois assaltos à mão armada a postos de combustíveis.