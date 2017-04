Polícia Civil desmantela organização criminosa e seis homens são presos em Araxá

A Polícia Civil de Minas Gerais desencadeou a Operação “Resposta” e desmantelou uma organização criminosa em Araxá. Os bandidos estavam agindo na cidade com práticas de roubos a residências e transeuntes. A ação terminou com a prisão de seis homens e foi chefiada pelo delegado regional Vitor Hugo Heisler.

A operação promoveu diligências monitorando os passos dos suspeitos.

Os investigados E.A.M (vulgo Abelha), 26 de anos, E.L.R, de 23 anos, N.M.O.J, de 19 anos, M.A.B, de 23 anos, W.E.F.S, 22 anos e E.F.S, de 19 anos, são acusados de autorias dos assaltos a residências nos bairros, Santo Antônio, Centro, Sagrada Família e Santa Terezinha, entre os meses de fevereiro e março deste ano deste ano de 2017.

Segundo a polícia, em algumas ações, os criminosos agrediam as vítimas de forma violenta.

As ações do grupo foram realizadas no período noturno e ao amanhecer. Eles roubaram veículos, joias, roupas, aparelhos celulares, dinheiro e objetos de residências e de pessoas que circulavam pelas ruas. Um veículo foi recuperado, bem como um notebook e joias. Mas grande parte dos objetos levados por eles, ainda não foi recuperada.

Na segunda fase da operação serão realizadas diligências no intuito de localizar os possíveis receptadores destes materiais roubados, visando de alguma forma, minimizar os prejuízos causados pela organização.

Todos os suspeitos foram levados para o Presídio Regional de Araxá, onde estão à disposição da Justiça.