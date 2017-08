Polícia Civil prende suspeito por tentativa de homicídio após briga em Nova Ponte

Foto: Assessoria de Comunicação da PCMG

Foi preso em um bar de Nova Ponte, nesta segunda (31), pela Polícia Civil de Minas Gerais, Valdiclecio de Andrade Ferreira, conhecido como “Clesinho”. O suspeito teria tentado matar Fábio Pereira da Silva no dia 18 de julho. Fábio foi encontrado desacordado, com fraturas nos braços e um corte na cabeça.

A briga entre eles teria sido motivada por uma dívida de R$20. As investigações apontam que o suspeito proferiu diversos golpes no braço esquerdo e na cabeça da vítima, com a intenção de matar.

Valdiclecio já foi preso anteriormente por furto, tráfico de drogas, ameaça, dentre outras ocorrências.