Polícia Civil realiza projeto voltado as escolas, visando a conscientização dos perigos das drogas

A 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, chefiada pelo Dr. Vitor Hugo Heisler, promoveu, durante essa semana, palestras nas escolas visando a conscientização de alunos e professores sobre os perigos, malefícios e implicações legais do consumo e comercialização de drogas.

Além disso, foram abordados temas como `bullying` e outras condutas que passam despercebidas no cotidiano dos adolescentes e podem constituir os mais diversos tipos de crime. Nesta semana as escolas visitadas foram o Colégio Pré Vestibular Múltipla Escolha, no centro e a Escola Municipal Aziz J. Chaer, no bairro Orozino Teixeira, para alunos de idades entre 08 e 23 anos de idade.

Por fim, também foram feitas considerações acerca de projetos de emendas à Constituição da República – PEC`s – que visam a desmilitarização da Policia Militar, a unificação das polícias e o debate entorno do ciclo único da investigação criminal, tema cuja discussão voltou à tona depois da crescente onda de criminalidade que assola o país.

O responsável pelas palestras, o Delegado de Polícia Dr. Vinicius Ramalho Lima, explicou que os encontros continuarão no decorrer do mês de Abril e se colocou à disposição da Secretaria de Educação e dos diretores de outras escolas para promover o debate com os alunos e professores. Em uma das escolas o perito Criminal Marcelo Tomanik, e o professor de geografia, Rafael Nolli, participaram do evento.