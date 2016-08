Polícia Civil recolherá veículos abandonados em Araxá

Nos próximos dias a Polícia Civil, em Araxá, iniciará o recolhimento de veículos automotores que estão em estado de abandono nas vias públicas da cidade. Nessa primeira fase, serão recolhidos aos pátios credenciados mais de vinte automóveis. A relação foi divulgada no Diário Oficial do Município de Araxá, no dia 09 de julho de 2016.

O recolhimento foi solicitado pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, que indicou os veículos que foram abandonados em via pública pelo proprietário.

Segundo o Delegado Renato de Alcino, essa medida vai ao encontro das ações realizadas pela Polícia Civil para identificar os automotores que estão atrapalhando o trânsito de pessoas e outros veículos, além de terem se transformado em verdadeiros criadouros de pragas, entre elas o mosquito da dengue.

Depois de removidos, a liberação somente ocorrerá com o pagamento das despesas relativas à remoção e guarda, impostos, taxas e outros encargos devidos, e aprovado na vistoria. Caso isso não ocorra em 60 dias, o veículo poderá ser leiloado.