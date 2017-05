Polícia militar apreende CNH de condutor embriagado no volante

No dia 17 de maio, por volta das 15 horas, a Polícia Militar durante patrulhamento pela na Rodovia 428, próximo ao Km 14, abordou um cidadão na condução de um veículo VW 24250, ficando constatado hálito etílico e olhos avermelhados, sendo convidado a soprar o aparelho etilômetro, ficando constatado haver ingerido bebidas alcoólicas. Diante do fato, a CNH do condutor foi apreendida.

Polícia militar prende autores por furto no centro

No dia 17 de maio, por volta das 05 horas, a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na avenida Imbiara, Centro, onde a vítima de 27 anos, nos relatou que encontrava em seu local de trabalho, quando entrou dois indivíduos jovens, os quais furtaram uns pacotes de bolachas, tomando rumo ignorado. Toda ação foi filmada pelas câmeras de segurança. Após rastreamento nas imediações, a Polícia Militar abordou os autores M.A.F.(21) e N.R.S.J.(20), em um veículo, estando ainda com os produtos furtados.

Diante dos fatos, os autores foram presos em flagrante delito e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, sendo o veículo apreendido, rebocado pelo auto socorro credenciado pelo DETRAN.