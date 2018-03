Polícia Militar apresenta diminuição da criminalidade na área do 37º BPM em 2018

O Tenente Coronel Fernando Marcos dos Reis assumiu o Comando do 37ºBatalhão de Polícia Militar em 2017, sendo responsável pelo policiamento em Araxá e em mais 11 cidades da região, e desde então, diversos esforços foram envidados na busca pela diminuição da criminalidade, tanto em Araxá como nas demais cidades. Para tanto, diversas operações estão sendo desencadeadas, como blitz e batidas policiais, além do policiamento ordinário, que após uma minuciosa análise é lançado nas áreas onde há maior incidência criminal.

Diante de tais esforços, em 2017 foi registrada uma redução da criminalidade de 13% em toda a área do 37ºBPM, sendo que na cidade de Araxá esta redução atingiu 32%. Este ótimo trabalho vem se estendendo até o ano de 2018, sendo registrado neste primeiro trimestre uma redução de 78% da criminalidade.

Estes excelentes resultados se dão em face do comprometimento do Comando e dos policiais militares da Unidade, com a intensificação do policiamento utilizando os portfólios de serviço, tais como ROCCA, Tático Móvel, GpMor, Patrulha Escolar, Proerd, Redes de Proteção de Vizinhos e Comércios, e da participação ativa da comunidade com denúncias através dos telefones 190 e 181. Contam também o envolvimento e parceria dos demais órgãos de segurança pública, como Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Civil, além dos trabalhos preventivos da Agenda comum intersetorial integrada por diversos órgãos e entidades, conselhos municipais, CONSEP e clubes de serviços.