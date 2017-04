Polícia Militar divulga lista de documentos encontrados na Expoaraxá 2017

A lista abaixo refere-se aos documentos perdidos/extraviados durante o período da Expoaraxá/2017 e encontram-se a disposição na sede do 37º BPM

Endereço: Avenida Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães, 100, Jardim Natália

Alessandro Lima da Silva – Carteira com vários documentos e cartões

Deiviane Miranda Silva – RG

Daiane Heloisa Martins – vários documentos e cartões

Dayane Rodrigues de Freitas – RG

Diullia Mariana M Mota – cartão caixa

Edilson Pereira dos Santos – CPF

Ednilson Silverio da Cruz

Flávio Henrique Guimaraes Silva – CPF

Fábio Lúcio Ribeiro – RG

Gustavo de Resende Vieira – Carteira estudantil

Gustavo Henrique Correa Silva – CNH

Genaína Luana Pereira – Carteira de Trabalho

Halef William da Mata – CNH

Italo Rodrigues Pedrosa – Carteira estudantil

Juliano Manoel Gastão – RG

João Vitor R Morais – Cartão da Caixa

Jheniffer Gabriela da Silva – CPF

Khaled Fellipe Viriato Santos – RG

Lucas Matheus Correa – RG

Leandro da S Luz – Cartão Caixa e RG

Lineker F Malta – Cartão Itaú

Leandro Ferreira da Silva – Carteira com vários documentos e cartões

Manoel Cardoso Constancio – Carteira com vários documentos e cartões

Maria J T Sousa – cartão ourocard

Maria Eduarda Silva – Carteira estudantil

Marcos Paulo Cordeiro – cartões variados

Nathan de Paiva – Carteira Estudantil

Pedro Leite Filho

Rafael Lemos – Carteira Estudantil

Rafaela Mailly Pedrosa e Silva – RG

Renato Donizeti Francisco Junior – Carteira com vários documentos e cartões

Ueliton Alves Teixeira – RG

Taís Paulino – Cartão de transporte estudantil

Thaiane Naiara da Silva – RG

Thais Deodoro de Souza – Carteira de trabalho

Thiago de Jesus Silva – Carteira Escolar

Vania de Menezes dos Reis – CRLV 2017

Vinicius S B Cruvine – Cartão SICOOB

Wolney Leonardo Borges Dias Ferreira – RG

Yone da S Cordeiro – Cartão Itaú