Polícia Militar lamenta morte do cão Shell

Em nota encaminhada à imprensa, nesta segunda-feira (2), a Polícia Militar de Araxá anunciou que está em luto devido à morte do cão policial Shell. Nas fotos, o cão em ação durante ocorrências na cidade.

O 37º Batalhão de Polícia Militar está de luto pela morte do cão Shell.

A relação entre humanos e cães sempre foi objeto de estudo. Essa relação enriquece nossa vida, trazendo benefícios psicológicos e uma relação de proteção e confiança que ultrapassa conceitos e preconceitos.

Hoje, viemos aqui com um grande pesar relembrar a relação de trabalho e apego que por anos houve entre os militares do canil do 37º BPM e o cão Shell que no dia 31 de março de 2018 veio a óbito por infarto.

Shell 2009-2018.