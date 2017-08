Polícia militar prende autor de furto no bairro Alvorada

No dia 01 de agosto, por volta das 17 horas, a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na rua Caríssio Afonso Ribeiro, bairro Alvorada, onde após denúncia anônima, a qual relatava dois homens, teria pulado o muro da residência e estava retirando as telhas da casa para furtar. No local, a polícia encontrou os autores I.L.R.(29) e M.A.B.S.(37) saindo com uma sacola na mão, os quais foram abordados e presos em flagrante delito e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia militar procura autor de furto no bairro Domingos Zema

No dia 01 de agosto, por volta das 13 horas, a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na rua Ramiro Moreira, bairro Domingos Zema, onde a vítima de 32 anos, nos relatou que nesta data, deparou com a casa arrombada e os seus pertences todos revirados nos quartos, que o autor subtraiu uma certa quantia em dinheiro e um aparelho de DVD portátil novo.

Nas proximidades possui o sistema câmeras de vigilância que gravou a chegada do autor, o qual escalou o muro e adentrou ao imóvel pela janela do quarto. As gravações serão entregues a Polícia Civil com a finalidade de localizar e prender o autor.