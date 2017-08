Polícia militar prende autor por tráfico de drogas no bairro Santa Mônica

No dia 05 de agosto de 2017, por volta das 00 horas, a Polícia Militar durante Operação de combate ao tráfico de drogas, no bairro Santa Mônica, ao passar pela Rua Benedito Porto, abordou o autor P.A.D.F.(18), e durante a busca pessoal foi localizado em seu bolso 16 pedras de substância com odor e semelhança ao crack, bem como uma certa quantia em dinheiro. Diante do exposto o autor foi preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

Polícia militar localiza veículo produto de furto na zona rural

No dia 05 de agosto de 2017, por volta das 15 horas, a Polícia Militar após um intenso rastreamento, em uma estrada vicinal aproximadamente 14 quilômetros, próximo ao Rio Capivara, logrou êxito em localizar o veículo Fiat/Palio de cor branca placa HEE-1681, que havia sido furtado nas proximidades de uma casa de shows na Avenida Danilo Cunha, no bairro Bom Jesus. O veículo encontra-se sem as rodas e bateria além de apresentar diversos amassamentos por toda sua extensão. Diante dos fatos o veículo foi removido ao pátio credenciado pelo DETRAN, ficando a disposição do proprietário.

Polícia militar prende autor por posse ilegal de arma de fogo na zona rural

No dia 06 de agosto de 2017, por volta das 00 horas, a Polícia Militar durante patrulhamento pelas imediações da BR 262, ao verificar uma denúncia sobre um veículo suspeito, depararam com o veículo VW Gol placa AXT-0814 transitando pela citada rodovia. Foi dada ordem para que o condutor parasse o veículo, sendo que durante as buscas foi localizado no banco do passageiro, dentro de uma blusa de frio, um revólver calibre 38 e 35 munições intactas. Ainda dentro do veículo foi localizado alguns materiais de procedência duvidosa (celulares, receptores de antena, bebidas, tablete e balança). Diante dos fatos, o autor B.J.(50), foi preso em flagrante delito, por posse ilegal de arma de fogo, bem como foi feito a apreensão de todos os materiais de procedência duvidosa. O veículo foi removido pelo auto socorro credenciado pelo DETRAN.

Polícia militar procura autor de furto no bairro Santa Rita

No dia 06 de agosto de 2017, por volta das 03 horas, a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na rua Antônio Conselheiro, bairro Santa Rita, onde a vítima de 27 anos, nos relatou que estacionou sua motocicleta Honda modelo CG 150 Titan ES, de cor vermelha placa HCR-9713, por volta das 21 horas do dia 05/08/17 e por volta das 03 horas, percebeu que a moto havia sido furtada.

Polícia militar prende autor por furto no bairro Domingos Zema

No dia 06 de agosto de 2017, por volta das 09 horas, a Polícia Militar durante patrulhamento pela Rua Antônio Rossi, Bairro Domingos Zema, visualizou a presença de dois indivíduos no interior de sua residência subtraindo objetos. No local, deparamos os autores que ao avistarem a presença dos militares, evadiram pelos fundos pulando telhados de várias residências, deixando para trás, uma televisão tela plana, marca Sony, uma mochila contendo no interior cinco latas cheias de cerveja, 550 ml, uma blusa de cor preta, e um skate, materiais que já haviam sido retirados de dentro da residência e estava na garagem para serem subtraídos pelos autores. Após um intenso rastreamento nas imediações, logrou êxito em localizar um dos autores escondido em cima do telhado de uma casa na Rua Ramiro Moreira, o qual confirmou que havia arrombado a residência para subtrair objetos, e informou que seria o outro autor. Os rastreamentos continuam na tentativa de localizar o segundo autor. Diante ao exposto, o autor P.R.G.(24) foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia, sendo todo os materiais apreendidos.

Polícia militar localiza veículo produto de furto no bairro Pedra Azul

No dia 06 de agosto de 2017, por volta das 12 horas, a Polícia Militar após um intenso rastreamento na tentativa de localizar a motocicleta placa HCR-9713 Araxá/MG, CG Titan, vermelha, furtada nesta madrugada, na Rua Antônio Conselheiro, bairro Santa Rita, logrou êxito na localização da motocicleta escondida em uma mata dentro de uma vala no final do bairro pedra azul. A moto estava com o painel danificado, autores do furto fizeram ligação direta no veículo. Diante ao exposto, a motocicleta foi removida pelo auto socorro credenciado pelo DETRAN.