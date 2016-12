Polícia militar prende autora de furto no interior de supermercado

No dia 14 de dezembro, por volta das 13h, a Polícia Militar foi solicitada e compareceu à avenida Prefeito Aracely de Paula, Fertiza, onde ocorreu um furto. No local, funciona um supermercado, onde a cliente fazia compras, foi flagrada pelas câmeras de segurança do local, colocando alguns produtos dentro de sua bolsa de ombro. A cliente M. S. passou pelo caixa, efetuando pagamento de alguns genros alimentícios. Quando estava prestes a sair do supermercado, foi abordada por uma funcionária, a qual solicitou para verificar sua bolsa, ficando constatado o furto. A Polícia Militar se fez presente, prendendo a autora de furto em flagrante delito e conduzindo-a até a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia militar procura autor de furto no interior de veículo

No dia 14 de dezembro de 2016, por volta das 13 horas, a Polícia Militar foi solicitada e compareceu à rua Calimério Guimarães, Pedro Pezzuti, em Araxá/MG, onde ocorreu um furto. No local, a vítima de 24 anos, nos relatou que estacionou seu veículo GM modelo Corsa, em frente uma residência para realizar uma entrega de mercadorias e que ao retornar ao veículo, percebeu que seu aparelho celular da marca LG de cor preta havia sido furtado do interior do veículo. Uma testemunha, acompanhou toda a ação do autor R. M. C. P., de 25 anos. Com a chegada da guarnição policial, o autor já não encontrava mais no referido local.

De posse das informações repassadas pelas testemunha e vítima, a Polícia Militar irá chegar até o autor do delito, conduzindo-o até a presença da autoridade competente.

DICAS DE SEGURANÇA:

ROUBO DE CELULAR

PREZADO CIDADÃO: Digite *#06# no seu celular, que o número de série aparecerá no visor. De posse deste número, a Polícia Militar poderá no ato de apreensões e/ou abordagens a pessoas suspeitas, identificar a origem dos aparelhos e, constatando-se irregularidades, fazer a prisão de autores pelo crime de receptação