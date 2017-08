Polícia militar prende autores de roubo na zona rural de Araxá

No dia 08 de agosto de 2017, por volta das 02 horas, a Polícia Militar foi solicitada para dar apoio a uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, a qual relatou que uma empresa prestadora de serviço de monitoramento veicular noticiando que um caminhão da empresa Correios havia sido assaltado enquanto transitava pela BR-262 entre Araxá e Itaipu. Guarnições realizaram diligências nesta região, sendo que, na estrada vicinal de acesso ao distrito de Itaipu, uma guarnição da Polícia Militar procedeu à abordagem de duas pick-ups, sendo uma Fiat Strada e outra VW Saveiro, além do caminhão dos Correios.

O condutor da pick-up Strada foi preso, sendo que outros três autores conseguiram realizar fuga a pé entrando no mato. O condutor do caminhão dos Correios neste momento foi localizado, tendo relatado que a carga do caminhão não foi levada. Diligências continuaram sendo empregadas várias guarnições da Polícia Militar (Patrulha Rural, ROCCA, Comandante do Turno, e as viaturas dos Setores Centro/Leste/Sul), e com auxílio de um cão, localizaram os outros três autores homiziados no mato próximo ao pedágio entre Uberaba e Araxá, sendo eles presos.

Foi constatado que um veículo VW Gol de cor vermelha estava na rodovia para dar apoio a fuga dos autores, sendo este abordado no pedágio onde foram presos um homem e uma mulher. Com os autores, foi localizado um revólver calibre 38. Resultante da acertada ação policial foram presos quatro autores do roubo tentado e mais um casal apoiador da fuga (todas as pessoas presas são de Uberaba), três veículos (placas de Uberaba), sendo um deles com placa clonada.

Considerando o fato da vítima ser uma instituição federal a ocorrência foi registrada pela Polícia Federal na cidade de Uberaba, onde os presos foram entregues.