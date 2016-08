Polícia Militar prende autores de tráfico de drogas no bairro Alvorada

Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamentos pelo centro da cidade no ultimo sábado. Quando os militares passavam próximo à rotatória da av. João Paulo II com av. Amazonas, ouviram um homem gritar que a polícia estava na área. Logo depois ele correu para um bar das proximidades junto com outro suspeito.

Os policiais acompanharam os dois homens, momento em que eles perceberam que um dos autores teria jogado um pacote dentro da caçapa de uma banca de sinuca.

Logo após a abordagem dos dois autores, os policiais encontraram certa quantidade de crack e os autores receberam voz de prisão em flagrante delito.

Um dos autores tinha um mandado de prisão em aberto. Os dois suspeitos foram apresentados ao delegado plantonista juntamente com a droga apreendida.