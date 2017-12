Polícia Militar prende autores e apreende drogas no Santa Rita

Na madrugada de ontem (5), durante patrulhamento pelo bairro Santa Rita em Araxá, a Polícia Militar recebeu informações da Central de Videomonitoramento sobre dois suspeitos.

A Central relatou que eles estavam fazendo uso de entorpecente na avenida Sebastião Ferreira Pinto, bairro Ana Pinto de Almeida. No local, a PM procedeu a abordagem aos autores C.G.S. (32 anos) e F.G.F.S. (30 anos).

O autor C.G.S. tentou dispensar algo no chão e, após averiguação, foi constatado se tratar de três pedras de crack. Com o outro autor foram localizadas, no bolso de sua calça, mais três pedras.

Os suspeitos relataram que são usuários de drogas, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a droga apreendida.