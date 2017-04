Polícia Militar prende autores e recupera veículos no João Ribeiro

Na noite de ontem (4), a Polícia Militar realizou patrulhamento pela rua João Magalhães, bairro João Ribeiro. Os policiais depararam com um veículo Honda/Civic, placa OPO-7593 de Belo Horizonte. O veículo foi consultado no sistema informatizado e constatado que se tratava como produto de furto.

O proprietário do veículo disse que comprou o carro de um morador da Rua Ferreira Benfica, no bairro Vila Estância em Araxá. Ao chegar no referido endereço, os militares foram recebidos pelo morador, que realmente confirmou os fatos.

Na residência havia outros dois indivíduos. Na garagem estava uma BMW com placa HNH-0335 de Juiz de Fora. Foi verificado que o lacre da placa estava rompido e que o chassi, pertencente a um outro carro, emplacado em Ibiraçu/ES estando em desacordo.

Ao questionar o morador, ele disse que adquiriu o veículo BMW e o Honda Civic de um morador de Ipatinga.

Diante dos fatos, os autores P.C.C.C. (25), A.J.A. (32), B.S.M.A. (27) e D.O.N. (28) foram presos em flagrante delito e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com dois veículos apreendidos.

A Polícia Militar de Ipatinga também foi empenhada na ocorrência, efetuando diligências e logrando êxito em localizar o endereço do suspeito.