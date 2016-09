Polícia Militar prende homem por porte de drogas no Parque do Cristo

Na terça feira, dia 13 de setembro, por volta de 17h, policiais militares realizavam um patrulhamento pelo parque do Cristo no intuito de coibir o uso e o tráfico de drogas, quando se deparam com três indivíduos no interior do parque, sendo que um deles ao avistar a viatura policial militar, correu em direção a um quiosque existente no local, ao ser abordado, os policiais militares localizaram com o autor, uma porção de uma substância esverdeada semelhante a maconha.

Diante o exposto, o autor recebeu voz de prisão em flagrante por porte de drogas e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar registra acidente de trânsito no bairro Santo Antônio

Na terça feira, dia 13 de setembro, por volta das 19h, a Polícia Militar foi acionada no pronto atendimento municipal, onde segundo relatos de funcionários, um homem de 18 anos de idade, após se envolver em um acidente de trânsito, havia dado entrada no pronto socorro em estado grave.

Diante o exposto, os policias militares foram até o PAM e após qualificar a vítima, se deslocaram para o local do acidente, onde segundo relatos de uma mulher de 35 anos de idade, transitava em seu veículo pela rua Pedro Bruno dos Reis, e quando passava pelo cruzamento com a rua Juca Gonçalves, um motociclista não respeitou a parada obrigatória existente em seu sentido de circulação, e colidiu com a lateral do carro dela.

Testemunhas também relataram que após o impacto, o motociclista caiu no chão e ficou bastante ferido. Ele foi levado ao PAM por terceiros, enquanto outras pessoas retiraram a motocicleta do local e a levaram para a casa da vítima.

Diante o exposto, os policiais militares foram até a residência da vítima, onde localizaram a motocicleta e descobriram que seu condutor não possui carteira nacional de habilitação.

Por fim, os policiais militares então removeram a motocicleta ao pátio credenciado do DETRAN, e o boletim e ocorrência foi lavrado e entregue na delegacia de Polícia Civil.

Na motocicleta, ainda estava uma adolescente de 15 anos de idade que aparentemente nada sofreu, enquanto que o seu condutor, permaneceu internado aguardando transferência para outra cidade onde passará por cirurgia.

Polícia Militar prende autor de tráfico de drogas que viajava em ônibus intermunicipal

Na terça-feira, dia 13 de setembro, por volta das 04h, um dos passageiro de um ônibus que viajava da cidade de Belo Horizonte para a cidade de Uberlândia, acionou a Polícia Militar e relatou que percebeu quando um dos passageiros desceu na rodoviária de Araxá, e tranquilamente começou a fumar um cigarro de maconha, e quando o autor percebeu o que estava acontecendo, evadiu do local sendo acompanhado pelo solicitante, que posteriormente se identificou como policial civil do estado de Minas Gerais.

Com as informações repassadas, policiais militares realizaram um cerco em torno do terminal rodoviário e conseguiram abordar o infrator, e quando retornaram ao ônibus onde ele viajava, encontraram em sua bagagem vários tabletes de uma substância esverdeada semelhante a maconha, que estavam escondidos entre pedaços de bolo.

Ao ser consultado os dados do autor, descobriu-se que ele estava cumprindo pena de prisão na penitenciária da cidade de Uberlândia por tráfico de drogas, e que tinha sido beneficiado com uma saída temporária para visitar seus familiares na cidade de Divinópolis/MG, e na ocasião, estava retornando ao presídio onde se reapresentaria.

Diante o exposto, o autor, um homem de 24 anos de idade, recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil.