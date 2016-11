Polícia Militar prende mulheres envolvidas em briga no centro de Araxá

Na segunda-feira, dia 21 de novembro, por volta das 18h, a Polícia Militar foi acionada e compareceu na rua Mariano de Ávila, onde segundo denúncias, algumas mulheres estariam envolvidas em uma luta corporal em plena via pública.

No local, os policiais militares encontraram três mulheres de 31, 33 e 34 anos de idade se agredindo mutualmente, momento em que eles interviram e efetuaram a prisão das três autoras em flagrante delito.

Após os ânimos das autoras serem acalmados, elas se negaram a serem levadas para atendimento médico devido a escoriações que apresentavam e não informaram o motivo da briga. Elas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil, onde forma apresentadas para as providências cabíveis.

Polícia Militar prende jovem por uso e posse de drogas

Na segunda-feira, dia 21 de novembro, por volta das 11h, a Polícia Militar realizava patrulhamentos pela rua Argeu Alves da Costa no bairro Silvéria, quando percebeu um jovem de 19 anos de idade andando tranquilamente pela rua enquanto fumava um cigarro com odor semelhante ao da maconha.

De imediato foi realizado uma abordagem e durante os procedimentos policiais, o autor confirmou que o cigarro era feito de maconha, confessando ainda, que em sua residência existia mais da mesma substância.

Diante o exposto, os policiais militares foram até a residência do abordado e lá encontraram em seu quarto mais duas buchas de tal substância, momento em que ele foi preso em flagrante delito pela posse da droga e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado junto com a droga apreendida.

Polícia Militar procura autor de furto a residência ocorrido no bairro Cincinato de Ávila

Na segunda-feira, dia 21 de novembro, por volta das 16h, a Polícia Militar foi acionada e compareceu em uma residência do bairro Cincinato de Ávila, onde a vítima, um homem de 35 anos de idade, relatou aos policiais militares que quando chegou em casa percebeu que a porta dos fundos estava arrombada e ao verificar seus pertences, deu falta de um vídeo game XBox, sete jogos para o mesmo vídeo game e certa quantia em dinheiro.

Logo após o atendimento no local, policiais militares iniciaram diligências no intuito de localizar o autor do crime e recuperar os objetos e dinheiro furtados.

A Polícia Militar pede a população, que se alguém souber de alguma informação que possa ajudar a Polícia Militar a efetuar a prisão do autor, que denuncie via telefone 190 ou 181, que sua identidade será totalmente preservada.

Polícia Militar procura autores de roubo ocorrido em estabelecimento comercial no bairro Boa Vista

Na segunda-feira, dia 21 de novembro, por volta das 21h, um homem de 55 anos de idade acionou a Polícia Militar, ele relatou que estava em seu estabelecimento comercial localizado no bairro Boa Vista, quando chegaram ao local dois indivíduos que anunciaram um roubo.

Após renderem a vítima, um dos indivíduos foi até o caixa do supermercado e subtraiu o dinheiro ali existente, enquanto o outro se apoderou de sua carteira contendo todos os seus documentos, e logo em seguida, os dois evadiram tomando rumo ignorado.

No local do crime, policiais militares tomaram conhecimento através de testemunhas, que os autores estariam passando pelo local minutos antes em uma motocicleta de cor preta, momento em que os policiais militares deram início a diligências no intuito de efetuar a prisão dos criminosos, diligências que ainda seguem sendo realizadas em toda a cidade de Araxá.

Neste caso, a Polícia Militar também conta com a participação da população, que pode denunciar suspeitos do crime através dos telefones 190 ou 181, o disque denúncia, onde as identidades dos denunciantes serão devidamente preservadas.