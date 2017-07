Polícia Militar prende suspeitos e apreende crack no bairro Novo Horizonte

A Polícia Militar prendeu dois jovens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas neste sábado (22). A abordagem foi na rua Maria da Mota, bairro Novo Horizonte durante patrulhamento de rotina.

Os policiais perceberam um dos suspeitos fazendo contato com outras pessoas. Quando ele notou a presença da viatura, correu para casa e trancou o portão. Os militares permaneceram no local e conseguiram realizar a abordagem. O autor foi surpreendido quando saiu de casa para conversar com o irmão e dois adolescentes. Um deles resistiu a ação, mas foi imobilizado e algemado. Segundo a PM, o autor teve escoriações e foi levado para o Pronto Atendimento Municipal.

Durante as buscas, com a ajuda do cão farejador “Thor”, foram localizadas cerca de 350 gramas de crack na residência. A quantidade dividida renderia 1050 pedras de crack do tamanho usualmente comercializado.

Os policiais também apreenderam certa quantia em dinheiro e uma espingarda de pressão. Diante dos fatos, os autores J.G.P.B. (27 anos) e E.R.P.B. (25 anos) foram presos em flagrante por associação com o tráfico de drogas. Os adolescentes foram apreendidos e também foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.