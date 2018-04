Polícia Militar procura autor de homicídio em Araxá

No dia 09 de abril, por volta das 11 horas, a Polícia Militar foi acionada e compareceu na rua Valdivino Rodrigues De Souza, bairro Pão de Açúcar, onde uma testemunha relatou que estava deitada no seu quarto, quando ouviu uma discussão em seu quintal e, ao abrir a porta da cozinha, visualizou a vítima D.F.M, 21 anos e o autor H.V.S.F, 17 anos discutindo, sendo que o autor já estava com uma arma de fogo em punho, vindo a efetuar um disparo em direção a vítima, que caiu ao solo. Em ato contínuo, a testemunha correu e se trancou em seu quarto, pois foi ameaçada de morte pelo autor. Em seguida, o autor evadiu tomando rumo ignorado. As testemunhas relataram que o autor é pardo, baixo, magro, trajava camiseta de cores vermelha e azul de time de futebol e boné de cor escura. Rastreamentos seguem com intuito de localizar e prender o autor.

Caso você tenha alguma informação que possa ajudar a Polícia Militar a localizar o autor do crime, ligue no 190 ou no disque-denúncia 181, o sigilo é absoluto.

Polícia militar procura autores de furto em supermercado no centro

No dia 09 de abril, por volta das 07 horas, a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um Supermercado na avenida Vereador João Sena, Centro de Araxá, onde a gerente do local relatou que, na madrugada, indivíduos arrombaram o portão lateral que dá acesso aos fundos do comércio e em seguida uma porta de aço, vindo a adentrarem no supermercado, onde tentaram arrombar o caixa eletrônico 24 horas, porém, não obtiveram êxito, causando apenas danos. Em seguida, os autores arrombaram um armário onde furtaram certa quantia em dinheiro, além de subtraírem dinheiro dos caixas do local. A perícia foi acionada, realizando seus trabalhos técnicos, sendo o local liberado. Foram apreendidos alguns materiais utilizados pelos autores. Rastreamentos seguem no intuito de localizar os autores do fato.