Polícia militar procura autor de homicídio tentado em Araxá

No dia 31 de dezembro de 2017, por volta das 22 horas, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias de pessoas relatando terem ouvido disparos de armas de fogo na rua Argenita, bairro Santo Antônio. A Polícia Militar compareceu no local onde a vítima, um senhor de 54 anos, foi localizado caído na garagem de uma residência pedindo por socorro. De imediato foi acionada a viatura de resgate do Corpo de Bombeiros que socorreu a vítima consciente até a UPA.

Durante atendimento foi constatado várias lesões pelo corpo da vítima proveniente por disparos de arma de fogo. Foram recolhidos dois projeteis de arma de fogo na cama da vítima. As testemunhas relataram terem ouvido de três a quatro disparos.

Rastreamentos seguem no intuito de localizar o autor.