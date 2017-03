Polícia Militar procura autores de furto em agência dos correios em Araxá

Foto: Foto: Willian Tardelli

Nesta segunda-feira (6), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em uma agência dos correios no Centro de Araxá, onde uma funcionária relatou que a agência tinha sido furtada.

Os bandidos arrombaram o cofre principal e demais cofres, levando grande quantia em dinheiro, além de um computador. Foi acionada a perícia da Polícia Federal de Uberaba, a qual realizou seu trabalho de praxe.

A agência ficou fechada até liberação dos peritos. O fato ocorreu no final de semana e não se sabe a data correta ou horário em que os criminosos estiveram na agência. A Polícia Militar segue em rastreamentos no intuito de localizar os autores do furto.