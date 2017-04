Polícia prende três homens por envolvimento com o tráfico: confira as ocorrências

No domingo (23), por volta das 16h, a PM realizava blitz na rua Pará, no bairro São Geraldo, onde abordou o condutor e o passageiro que estavam em uma moto.

Com o passageiro foram localizadas duas pedras de crack. Indagados quanto à procedência da droga, os dois relataram que adquiriram a mesma de um indivíduo no bairro Abolição.

Lá chegando, o autor foi localizado saindo de sua residência, onde durante buscas foi encontrado dinheiro.

Diante do fato, os autores H.L.F.M., 29 anos, M.M.P., 43, e M.R.O.V., 45, foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga e o dinheiro apreendidos, para as demais providências.

Homem é preso com maconha e celular de procedência duvidosa

No sábado (22), por volta da 1h, a PM realizava patrulhamento pela rua Dr. Edmar Cunha, região do bairro Santa Terezinha, quando viu um indivíduo em atitude suspeita.

Durante busca pessoal os policiais encontraram com o autor um maço de cigarro contendo um tablete de maconha, seis cápsulas de comprimidos cor branca e um smartphone que o mesmo não soube informar o número e a senha para destravá-lo.

Na residência do autor, no bairro Villa Mayor, a polícia encontrou no quarto dele três saquinhos plásticos utilizados para embalar drogas e um outro tablete pequeno de maconha.

Diante do fato, o autor L.F.S., 20 anos, foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as demais providências.

Fusca furtado no bairro Pedro Pezzuti é encontrado pela polícia

No sábado (22), por volta das 3h, a PM compareceu à rua Francisco Vieira Alves, no bairro Pedro Pezzuti, onde a vítima de 34 anos relatou que seu Fusca branco, placa GPA-4178, ano 1978, foi furtado na frente de sua residência.

O veículo foi encontrado pela polícia estacionado no bairro São Geraldo durante patrulhamento na tarde do domingo (23), sendo removido ao pátio do Detran para as demais providências

Homem é preso depois de abordar motorista e roubar carro

No sábado (22), por volta das 3h, a PM compareceu à rua Antônio de Freitas, no bairro Santa Mônica, onde a vítima de 58 anos relatou que passava pelo bairro dirigindo seu veículo Focus, placa EAW-4002/SP, e ao passar por um cruzamento foi abordado por indivíduo com arma de fogo. Ele obrigou a vítima a descer e roubou o carro.

Durante rastreamento, a PM foi informada por um transeunte sobre um indivíduo que estava furtando o som de um veículo na avenida Rosalvo Santos. De posse das características do autor, os policiais o localizaram com uma caixa de som e as chaves do veículo roubado, sendo reconhecido pela vítima.

Diante do fato, o autor T.H.G.J., 31 anos, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Clio furtado na Vila Guimarães

No domingo (23), por volta das 9h, a PM compareceu à rua Nicanor de Freitas, na Vila Guimarães, onde a vítima de 30 anos relatou que seu veículo Clio, placa HDB-1503, foi furtado na frente de sua residência. Ele disse que havia estacionado o veículo no local às 20h do dia anterior.

Câmeras de videomonitoramento flagraram a ação criminosa e podem auxiliar na prisão do autor. Denúncias anônimas também podem ser feitas pelos telefones 190, 197 e 181.