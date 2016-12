Policiais civis, militares e bombeiros fazem manifestação em Araxá

O Projeto de Lei (PL) 257 do Governo Federal, que prevê a renegociação das dívidas dos estados com a União foi alvo de um protesto, nesta segunda-feira (19), em Araxá. Policiais civis, militares e bombeiros fizeram parte do movimento que é contra regras como congelamento de salários por dez anos, proibição de promoções e recrutamento de novos servidores.

Os manifestantes saíram em carreata pelas principais ruas e avenidas de Araxá. A concentração foi na Praça da Igreja Matriz de São Domingos. Outra mudança que preocupa militares e civis é referente a garantias sobre a aposentadoria que podem ser perdidas.

Uma faixa levada ao protesto por policiais militares deixou a mensagem “Se a PEC 257 passar a PM vai parar”.

Caso o Projeto de Lei seja votado e sancionado, o Governo de Minas Gerais informou que não vai aderir o programa de renegociação da dívida dos estados com a União.