Pré-carnaval: Cemig informa como evitar acidentes com a rede elétrica

É janeiro, mas o clima carnavalesco já toma conta de várias cidades de Minas Gerais, especialmente com os ensaios de blocos e festas de pré-carnaval. Por isso, a Cemig preparou algumas dicas para os foliões evitarem acidentes com a rede elétrica.

Serpentinas e confetes contém geralmente metal em sua composição e podem causar curto-circuito, quando em contato com a rede elétrica. Segundo o engenheiro Demétrio Aguiar, da Cemig, os artefatos metalizados são itens perigosos e não devem ser utilizados no carnaval: “Quando arremessados, antes de se dispersarem, eles estão concentrados, e podem causar danos nas redes de alta tensão e provocar acidentes. Por precaução, as pessoas não devem atirar nenhum objeto em direção à rede elétrica. Nem mesmo os sprays de espuma”, ressalta.

A distância de pelo menos 1,5 metro da rede elétrica deve ser levada a sério na hora da montagem de palcos e instalações provisórias e durante a condução de veículos de blocos. “A aproximação e o contato dos carros alegóricos e trios elétricos, por exemplo, trazem o risco de acidentes fatais. Em lugares densamente movimentados, como as ruas por onde passam os blocos de carnaval, os danos podem ser imensuráveis”, completa Demetrio Aguiar.

O engenheiro também alerta para os riscos de choque com fios elétricos partidos nas ruas: “Ao encontrar um fio caído ao solo, não se aproxime e não deixe ninguém se aproximar do cabo, pois ele pode estar energizado”. Nesse caso, a Cemig orienta que a população ligue imediatamente para o Fale com a Cemig, no telefone 116, e aguarde a chegada dos técnicos da companhia.

Em caso de perigo, a população também pode acionar o Corpo de Bombeiros (telefone 193) ou a Polícia Militar (telefone 190).

Confira outras dicas:

Iluminação, enfeites e alegorias

Não lançar artefatos – como serpentinas, confetes, entre outros, na rede elétrica, sejam metálicos ou não.

Antes de fazer qualquer ligação elétrica ou de instalar enfeites e alegorias, consultar a Cemig.

Não instalar nenhum enfeite próximo à rede elétrica.

Não fazer ligações clandestinas (gatos).

Não jogar líquidos, sprays e água na rede elétrica. Há risco de choque elétrico.

Trios elétricos e carros alegóricos

Não trafegar sob a rede elétrica se a altura desses veículos for igual ou maior que a dos fios elétricos, pois além do risco de choque elétrico, há o risco de colisão com os fios e consequente derrubada dos postes, fios e equipamentos da rede elétrica, que podem cair sobre o próprio veículo ou sobre os foliões.

Observar a existência da rede elétrica e tomar cuidado para não tocá-la.

Considerar a altura do veículo e das pessoas sobre ele em relação à fiação da rede elétrica e demais obstáculos.

Palanques para apresentação de shows

A montagem e a desmontagem devem considerar a existência das redes elétricas aéreas e, em caso de escavação, subterrâneas, respeitando a distância mínima de 1,5 metro dos cabos e equipamentos da rede.

A fixação das coberturas deve ser bem feita para evitar o desprendimento e possível projeção contra a rede elétrica.

Aparelhos de som, refrigeração e churrasqueiras elétricas

Não ligar aparelhos elétricos próximo a duchas ou piscinas.

Evitar improvisos (gambiarras), pois eles aumentam o risco de acidentes com a rede elétrica.

Colisão de veículos com postes da Cemig