Prefeito anuncia as primeiras mudanças na Administração Municipal

O prefeito Aracely de Paula anunciou as primeiras mudanças na Administração Municipal para o mandato 2017 / 2020. Na tarde desta quarta-feira, 4, ele esteve nas sedes da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) apresentando oficialmente os novos gestores dessas duas pastas.

Inicialmente o prefeito, ao lado da procuradora jurídica do município Cidinha Rios, do secretário de Saúde Alonso Garcia de Rezende e da secretária de Assuntos Relacionados ao Gabinete do Prefeito Lucimary Ávila, visitou a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social onde anunciou que a atual vice-prefeita Lídia Jordão como a escolhida para assumir esta importante parte em substituição ao Coronel Édson Justino Barbosa, efetivado na presidência da FCAA.

O prefeito Aracely enfatizou a liderança de Lídia Jordão para coordenar todos os trabalhos da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social. “Essa secretaria, é muito importante para a nossa Administração Municipal que reflete o nosso lado de atuar e de ser, voltada para o social e para a restauração da pessoa humana”, reforça o prefeito.

Aracely agradeceu o trabalho desempenhado pelo ex-secretário e já designou a primeira meta para a nova secretária que é entregar as escrituras do bairro Abolição. Ao final da reunião que contou com a participação maciça dos funcionários da Secretaria de Ação e Promoção Social, Aracely assinou o termo de transmissão de cargo oficializando Lídia Jordão como nova gestora da pasta.

Em seguida Aracely se reuniu com os servidores da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA), e ao lado da secretária de Assuntos Relacionados ao Gabinete do Prefeito Lucimary Ávila, da procuradora geral do município Cidinha Rios, comunicou também a oficialização do novo gestor da instituição. Édson Justino Barbosa que, anteriormente, estava em caráter interino dividindo função com a Secretaria de Ação e Promoção Social, agora é o presidente da fundação que faz parte da administração indireta do município.

O prefeito reforçou que o ex-secretário de Ação Promoção Social tem condições de realizar um trabalho de destaque na FCAA e já designou também a primeira missão que é focar na construção das três casas – Casa Lar, Casa Abrigo e Cerad -, em um só empreendimento, para auxiliar no atendimento das crianças e dos adolescentes em risco.

O novo presidente da Fundação da Criança e do Adolescente (FCAA) esteve a frente da Secretaria de Ação e Promoção Social por dois anos. Já Lídia Jordão foi secretária de Saúde até abril de 2016, quando foi substituída pelo médico Alonso Garcia de Rezende que continua no cargo.