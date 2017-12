Prefeito anuncia data de pagamento de 13° salário para o funcionalismo público municipal

Além do salário de dezembro, a administração municipal trabalha para cumprir o pagamento do abono natalino.

A Prefeitura de Araxá sempre pagou em dia os salários do funcionalismo público municipal. Durante o programa de rádio “Bom Dia Prefeito!”, o prefeito Aracely de Paula comentou do investimento que será efetuado por parte da municipalidade para o pagamento também do 13° salário neste mês de dezembro. O salário de novembro foi pago no último dia útil do mês, como nos demais meses do ano. Ao todo, entre novembro e dezembro, o gasto com a folha do servidor chega perto de 40 milhões de reais. Diferente de vários municípios e estados do país que enfrentam problemas de caixa e não devem pagar o 13° salário em dezembro, alguns pagarão em duas ou três parcelas. No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, cerca de 250 mil servidores (50% do quadro geral do funcionalismo público) sequer receberão o pagamento do benefício relativo ainda a 2016.

Aracely enfatiza o gerenciamento dos recursos municipais como prioridade nos vencimentos dos salários dos servidores. “Essa sempre foi nossa preocupação. Desde que assumimos a Prefeitura, jamais atrasamos os salários, em um dia, o pagamento dessas obrigações. Pagamos o mês de novembro com uma folha de pagamento cara. Estamos pagando, em torno, de R$ 10 milhões. Em dezembro, devemos pagar o 13° salário e trabalhamos para efetuar o pagamento entre os dias 10 e 12 desse mês. Já estamos trabalhando para que possamos cumprir com o abono natalino. Tivemos que implantar uma medida de contenção de gastos nesse final de ano em todas as secretarias municipais, visando priorizar a folha de pagamento”, explica o prefeito.

O prefeito entende que esse investimento beneficia toda uma cidade, já que aquece a economia global do município. “Esse dinheiro que entra mensalmente, e em dia, é importante como fonte de recursos para o comércio local. Além disso, os outros investimentos provenientes da nossa administração também são fontes geradoras de recursos no comércio em geral”, conclui o prefeito.