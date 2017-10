Prefeito anuncia extensão da duplicação da avenida Hítalo Ross

Em continuidade à obra de duplicação da avenida Hítalo Ross, o prefeito Aracely de Paula anunciou na última semana mais uma fase do projeto. A nova etapa terá início no viaduto José Domingos Filho até a rotatória que interliga os bairros do setor Norte e mais 2km a partir do Mart Minas até a Bem Brasil Alimentos. Com a nova etapa, o empreendimento contemplará cerca de 4km de via duplicada que oferecerá uma nova alternativa de acesso ao perímetro urbano e interligar os novos bairros do município. A primeira etapa do projeto, iniciada em setembro, compreende a interligação entre a Hítalo Ross e a avenida Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães.

De acordo com o prefeito Aracely de Paula, a duplicação da avenida representa o desenvolvimento que a cidade tem alcançado. “Tem obras que representam a confiança do que a população se propôs em fazer ao nosso lado e esse é caso da duplicação da Hítalo Ross. Discutimos recentemente sobre a extensão da avenida desde o Mart Minas até transpor todos os bairros novos e a Bem Brasil, em uma extensão de mais de 2km. Tratamos também a duplicação da avenida Hítalo Ross a partir do trecho da avenida Senador Montandon onde há o viaduto José Domingos Filho até a rotatório do bairro Urciano Lemos. Será uma grande obra, de fundamental importância e que transformará a entrada da nossa cidade”, afirma o prefeito.

O secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete, lembra que as máquinas já estão em funcionamento no trecho da saída para Belo Horizonte. “Boa parte da drenagem já está sendo feita, e estamos fechando os estudos para priorizarmos a rua Tenente Hermenegildo Magalhães, com o objetivo de possibilitarmos o acesso ao Mart Minas, que será inaugurado no final de novembro. Essa etapa contempla, além da duplicação de 1,5km saindo da rotatória próxima à rua Honório de Paiva Abreu até depois do Mart Minas, uma pista lateral de aproximadamente 500m para atender a indústria que já está instalada no local, bem como um conjunto habitacional que já está em construção”.

Entre outros benefícios da obra, está a implantação de uma ciclovia e a instalação de iluminação a LED. O secretário acrescenta que as novas etapas do projeto de duplicação têm como foco atender a trafegabilidade de pessoas e veículos no setor norte. “Levaremos a obra com toda a sua estrutura até depois da Bem Brasil para atender todos os bairros novos que existem na região (Jardim das Oliveiras e Vila Maior). Faremos ao longo desse trecho três intersecções onde facilitaremos o acesso desses bairros ao centro da cidade. Uma obra importante que trará um desenvolvimento muito grande para a cidade”, destaca o secretário.