Prefeito anuncia novo secretário de Ação e Promoção Social

O Prefeito Aracely se reuniu com os servidores da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e anunciou o nome do novo secretário na manhã desta segunda-feira (16). Moises Pereira Cunha assume o cargo depois da saída de Lídia Jordão que pediu exoneração em função do período eleitoral. O anúncio contou com a presença dos demais secretários municipais.

Moises foi indicado devido seu perfil técnico, uma vez que tem formação na área e atua na assessoria técnica nos últimos dois anos. Segundo o prefeito, a gestão é feita com competência na busca por resultados. “Trabalhamos com pessoas competentes e comprometidas com a administração. O Moises está há algum tempo na administração e tem demonstrado um perfil com características para trabalhar tecnicamente em situações de vulnerabilidade social”.

O novo secretário atuou diretamente ao lado do ex-secretário Coronel Edson Justino, atualmente na presidência da Fundação da Criança e do Adolescente e da vice-prefeita Lídia Jordão. Segundo o novo secretário, desenvolver programas voltados para auxiliar as famílias carentes do município e projetos habitacionais são prioridades.

“Venho trabalhando há muitos anos com política pública de assistência social. Temos uma equipe muito boa formada por pessoas empenhadas que vão ajudar a executar os projetos da secretaria”, afirma Moises.