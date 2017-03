Prefeito Aracely conquista novas verbas junto o Governo do Estado

O Prefeito Aracely de Paula esteve em Belo Horizonte na companhia do Secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizetti, da Secretária de Governo, Lucimary Ávila e do deputado estadual Bosco, na última quarta-feira, 15. A visita a capital mineira representou a conquista de R$ 11 milhões em investimentos para Araxá.

Na oportunidade entre várias visitas, estiveram com o Secretário de Governo, Odair Cunha e o Subsecretário de Assuntos Municipais

Marco Antônio Leite, quando garantiram junto aos mesmos a liberação de R$ 3 milhões para pagamento já no início de abril do projeto licitado para recapeamento da pavimentação de diversas ruas nos bairros e Centro de Araxá. O valor restante, também de R$ 3 milhões será repassado pelo Estado assim que cumprida a primeira etapa do projeto.

O Prefeito esteve ainda reunido com a direção da Codemig em sua sede na capital mineira quando entregou o projeto de duplicação da avenida Ítalo Ross conseguindo a participação da empresa em aproximadamente R$ 5 milhões, valor que deve cobrir cerca de 50% da obra. Sendo que o restante será bancado pela Prefeitura de Araxá. O serviço na avenida Ítalo Ross já está sendo licitado e o julgamento da concorrência se dará no próximo dia 17 de abril.

O deputado Bosco pleiteou também junto a Codemig recursos para o recapeamento do acesso da cidade até a Boca da Mata com a implantação de ciclovia neste trajeto.

“Sem dúvida são conquistas importantes para Araxá. A nossa visita ao Governo Estadual em Belo Horizonte foi amplamente vitoriosa”, conclui o Prefeito Aracely de Paula.