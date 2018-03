Prefeito Aracely dá posse à nova Secretária Municipal de Saúde

A nova Secretária da Pasta, Diane Dutra, assumiu o cargo logo após sua posse oficializada durante reunião de trabalho no Gabinete do Prefeito nesta terça-feira (13). A ex-superintendente da Santa Casa substitui o ex-secretário da saúde, o médico cardiologista Dr. Alonso Garcia que pediu afastamento da pasta para assumir cargo na direção do Hospital Unimed/Araxá. Dr. Alonso atuou durante dois anos à frente da Secretaria Municipal de Saúde e continuará prestando serviço na Administração Municipal como coordenador da área médica da UPA.

Fazendo uma análise do período que esteve frente à Secretaria, o médico disse que foi uma das grandes experiências vivenciadas por ele como profissional. Fez uma retrospectiva do apoio que recebeu do Prefeito em toda a gestão. “O Prefeito nos permitiu abrir novas possibilidades para melhorar o setor da saúde, em geral. Por ser uma pasta com bastante desafios e por não ter convívio com a gestão da medicina na saúde pública, tenho muito a agradecer ao Prefeito a confiança que teve em mim como pessoa e como profissional”, observa Alonso. Ele reafirma ter ficado dois anos trabalhando para a realização dos projetos traçados pela Administração Municipal e lembra ainda que logo ao assumir o cargo recebeu orientação do Prefeito de que a Saúde é um dos mais importantes pilares do Governo Municipal e que, portanto, teria que ser tratada como prioridade tanto na gestão administrativa como na humanização do atendimento. “Estou deixando a gestão muito feliz por ter realizado muitas ações importantes em prol da população e agradeço de público a equipe da Secretaria, à Câmara Municipal, aos secretários de governo e ao nosso prefeito Aracely”, finaliza o ex-secretário.

Diane Dutra pretende fazer um diagnóstico da atual estrutura da Secretaria Municipal de Saúde para tomar os primeiros passos, mas disse já conhecer o trabalho da Secretaria enquanto estava à frente da Santa Casa como prestadora de serviços para a Prefeitura. “É uma responsabilidade muito grande, mas o objetivo é trabalhar dentro das propostas da Administração. Minha visão técnica é de que a gestão da Secretaria deve ser transparente e eficiente, com foco em resultado. Vamos primeiro fazer um diagnóstico para avaliarmos os principais pontos a serem atingidos”, ressalta a nova secretária.

Aracely destacou que a Saúde é um dos pilares da atual administração e a escolha do novo nome para a secretaria foi compartilhada com a necessidade de ser uma pessoa com o mesmo nível de dedicação e competência do ex-secretário. “ Estando no topo da área da Saúde de Araxá, Diane poderá, com conhecimento, profissionalismo, capacidade, sensibilidade e responsabilidade atender aos diversos setores dessa área e fazer, acima de tudo, um importante trabalho, voltado para a boa gestão, bem estruturada e de resultados. Confiamos e sabemos da competência da Diane para gerenciar a Saúde”, acrescenta o prefeito.

Currículo da nova secretária de Saúde

Diane Dutra Cardoso Borges é bacharel em Ciências Contábeis e especialista em Administração Hospitalar. Trabalhou por quatro anos na Santa Casa de Misericórdia, três deles como diretora superintendente. Possui inúmeros cursos de aperfeiçoamento, entre eles, o de capacitação de gestores, técnicas gerenciais, marketing, desenvolvimento de habilidades gerenciais, educação em valores humanos, gestão de qualidade para médias e pequenas empresas, empreendedorismo, desenvolvimento de liderança.