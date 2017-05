Prefeito busca mais recursos em Brasília

O prefeito Aracely de Paula esteve em Brasília na última semana na companhia da secretária municipal de Governo, Lucimary Ávila e da secretária municipal de Ação e Promoção Social, Lídia Jordão. O objetivo foi viabilizar a canalização de córregos da cidade e apresentar outros projetos a serem aplicados no município. A comitiva participou de reuniões no Congresso Nacional, no Ministério da Integração Nacional, no Ministério das Cidades, no Mistério da Educação e na Caixa Econômica Federal.

O prefeito conta que um pleito de R$ 1,9 milhão foi solicitado ao presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, quando assumiu interinamente a presidência da República. “O deputado ratificou seu apoio a nossa pretensão de partirmos decisivamente para criarmos uma situação favorável para a canalização de córregos em Araxá, principalmente, o Córrego da Galinha e o Córrego Grande. O presidente contatou o Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, com quem também nos reunimos. O ministro praticamente nos garantiu os recursos, prometidos anteriormente pelo deputado Rodrigo Maia, para iniciarmos este processo”.

O Prefeito de Araxá esteve também na Caixa Econômica Federal onde se reuniu com a direção da Instituição. “O contato foi altamente positivo visando captar recursos para que possamos enfrentar esta obra em toda a sua extensão. Estamos também trabalhando junto ao Ministério das Cidades para viabilizar, neste momento de dificuldades em nível nacional, condições para darmos à Araxá o tão sonhado benefício que é a canalização do restante dos córregos da nossa cidade”, destaca Aracely.

O prefeito aproveitou a oportunidade e também buscou recursos para outras importantes obras. “Há outros projetos que estamos tentando viabilizar, como por exemplo, a construção do sistema viário de Araxá. Não apenas a construção dos viadutos, mas resolver todos os problemas causados pelo transtorno do crescimento do trânsito da cidade. O que nos anima é que Araxá tem uma boa imagem perante ao Governo Federal, uma situação invejável, que facilita muito nossos contatos na Capital Federal. A convivência que tivemos em Brasília por mais de 20 anos também tem nos auxiliado muito nesta busca por novos recursos”, lembra Aracely.

O prefeito ressalta que uma administração municipal não se faz apenas dentro do gabinete. “Temos que concretizar o nosso compromisso com a população, de satisfazer a ânsia da nossa comunidade, de um desenvolvimento a altura das nossas necessidades. Para isso, temos que buscar recursos onde eles estiverem. É dentro desta ótica que estamos trabalhando na busca de recursos, seja em Brasília ou em Belo Horizonte. Trabalhamos incessantemente para que tenhamos condições de responder às necessidades do município de Araxá”, conclui Aracely.