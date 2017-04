Prefeito dá pontapé inicial para o 3° Torneio do Servidor Municipal

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Esportes, promove a terceira edição do Torneio do Servidor Municipal de Futebol Society no campo da Chácara Dona Adélia. Como nas duas edições passadas, o torneio antecede a festa do Servidor Municipal realizada tradicionalmente no dia 1° de maio em comemoração ao Dia do Trabalhador no Parque de Exposições Agenor Lemos.

O prefeito Aracely de Paula deu o pontapé inicial para a competição na noite desta segunda-feira, 24. A abertura do torneio contou com as presenças da secretária de Governo Lucimary Ávila e dos secretários Adolfo Maurício da Silva (Esportes) e Élvio Bertoni (Segurança Urbana e Cidadania), do ouvidor municipal e representante Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Câmaras e Autarquias do Planalto de Araxá (Sinplalto), Hely Aires, do presidente da Câmara Fabiano Santos Cunha e dos vereadores Edinho Souza, Raphael Rios, Jairinho Borges e Luiz Carlos Bittencourt.

O secretário de Esportes ressaltou que o torneio é uma forma do servidor se sentir mais valorizado pela Administração Municipal. “Essa é a idéia do prefeito Aracely de Paula, trazer tudo que for importante para o servidor municipal. A proposta do prefeito é fazer uma gestão participativa e isso aqui é mais um momento para demonstrar essa participação de todos, interação, envolvimento e aproximação de cada um. Esse momento posso dizer para cada um de vocês que ele é único”, constatou o Adolfo Maurício.

O ouvidor municipal e representante do Sinplalto Hely Aires salientou que o Torneio do Servidor Municipal de Futebol Society é uma competição sadia entre irmãos fraternos, que são os funcionários públicos. “O melhor time vai ganhar, além do troféu, a premiação para fazer a integração e a comemoração da sua vitória. Tenho certeza que essa vitória é de todos os servidores”, acrescentou Hely.

O presidente da Câmara de Vereadores, Fabiano Santos Cunha, destacou que é muito bom começar a semana em um ambiente esportivo e saudável para a comunidade. “Ficamos extremamente orgulhosos de estar participando desse momento tendo em vista também de representar um poder constituído e participar da competição por mais um ano com a equipe da Câmara Municipal”, declarou o vereador Fabiano Santos Cunha.

De acordo com o prefeito Aracely de Paula, o esporte é uma ferramenta de extrema relevância para a união dos povos. “Em uma disputa você consegue a união. Através do esporte, você faz a solidariedade, aquele espírito de equipe e de companheirismo. As pessoas que, às vezes, se confrontam no campo de esporte se somam nos embates da vida. Então, isso é muito importante e, por isso que o esporte tem essa aceitação a nível mundial”, comentou o prefeito.

Nessa primeira noite de partidas do Torneio do Servidor Municipal de Futebol Society, a bicampeã Procuradoria foi derrotada pela equipe da Saúde/Segurança por 6 a 4 e o time composto por servidores terceirizados derrotou a equipe de Serviços Urbanos pelo marcador de 14 a 4.

Matheus Di Yoshi, servidor da Procuradoria Geral do Município, afirmou que considera o torneio como uma oportunidade de maior interação entre os servidores de outros setores. “Esse torneio é muito importante para o servidor público e mostra que ele também tem o seu valor”, colocou o servidor comissionado.

Para o motorista Fábio Santos, o evento une mais todos os servidores, juntamente com os terceirizados e prestadores de serviços. “É muito importante esse evento por promover essa interação”, completou o servidor terceirizado.

Os jogos do 3° Torneio do Servidor Municipal de Futebol Society têm bola rolando até sexta-feira, 28 de abril, no Estádio Chácara Dona Adélia. Nesta terça-feira, 25 de abril, tem Esportes X Terceirizados, às 19 horas, e Saúde/Segurança X Câmara, às 20 horas, com folgas para Procuradoria e Serviços Urbanos.