Prefeito participa da reunião do 1º Seminário Regional das Câmaras Municipais

O prefeito de Araxá, Aracely de Paula, participou na tarde desta quinta-feira (3), na Câmara Municipal, de reunião preparatória final para as tratativas do 1º Seminário das Câmaras Municipais do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, programado para os dias 14 e 15 de setembro, em Araxá.

Além do prefeito Aracely, prestigiaram o evento os presidentes das Câmaras das cidades de Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas que juntamente com o presidente do Legislativo de Araxá, Fabiano Santos Cunha, compõem a Comissão organizadora do 1º Seminário.

Como componente da mesa diretora dos trabalhos, Aracely destacou em seu pronunciamento a importância da participação dos vereadores no desenvolvimento de uma cidade, lembrando que os poderes Executivo e Legislativo devem sempre caminhar de mãos dadas para que o progresso de um município seja efetivo. “A contribuição partida da base é a mais importante para um governo e para o fortalecimento político da cidade e, principalmente, para que ela seja respeitada em todas as esferas”, observou o prefeito.

O 1º Seminário, segundo os organizadores, abordará diversos temas importantes referentes ao aprimoramento da atuação das Câmaras junto aos seus munícipes e em favor do desenvolvimento regional. Estão programadas palestras sobre improbidade administrativa e seus efeitos; orçamento impositivo, o resgate da imagem do político etc.

Para o prefeito Aracely, além do aprimoramento, os municípios participantes terão uma excelente oportunidade para a troca de ideias e o debate democrático, afinal, “é hora do Brasil mudar e é preciso que, junto com o Brasil, mude o sentimento dos brasileiros e, principalmente, o sentimento dos que buscaram o mandato através do voto”.