Prefeitura abre inscrições para torneios esportivos

Novidade no calendário esportivo de Araxá desse ano, o 1° Campeonato Feminino de Futebol de Campo, estará com inscrições abertas a partir da próxima segunda-feira, 22, assim como para o 27° Campeonato Ruralão, já consolidado entre os clubes de Araxá e região. Ambos os campeonatos serão promovidos pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes.

Em relação ao Campeonato Feminino de Futebol de Campo, a competição acompanha o crescimento da modalidade para as mulheres por todo o país. Desde os anos 1990, o futebol feminino está ganhando cada vez mais espaço. Diante da nova realidade e comprovando existir demanda para a realização do campeonato, a Secretaria Municipal de Esportes decidiu incluir a competição pela primeira vez no calendário de eventos de 2018. O prazo de inscrição será finalizado na sexta-feira, 9 de fevereiro.

O Campeonato Ruralão chega a 27ª edição consolidado no calendário de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes. Pelo quarto ano consecutivo, a competição é realizada por parte da municipalidade e tem como objetivo principal proporcionar opção de lazer aos moradores e trabalhadores da zona rural, através da prática esportiva e interagir os clubes participantes com os habitantes do perímetro urbano que disputam a competição. Para as equipes interessadas em participar da disputa, o prazo de inscrição terminará na sexta-feira, 16 de fevereiro.

As inscrições dos dois campeonatos podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na Praça Coronel Adolfo, 28, Centro. Mais informações no 3691-2031.