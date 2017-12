Prefeitura anuncia a tradicional queima de fogos no último dia do ano

O Parque do Cristo terá queima de fogos, assim como em 2015 e 2016, uma tradição que a administração pública faz questão de manter para marcar o fim de cada ano.

A partir de meia-noite uma queima de fogos de artifício promete colorir os céus da cidade. Os fogos de artifício serão ativados dentro do Parque do Cristo que, por motivo de segurança, será fechado mais cedo, às 19 horas de domingo, 31 de dezembro, sendo que, nos demais dias, ficará aberto no horário normal das 7h às 22h.

A população poderá acompanhar o show pirotécnico em quatro pontos da cidade: a Avenida Antônio Carlos; a Avenida Dâmaso Drummond; a Avenida Washington Barcelos e a Rua Alexandre Gondim.