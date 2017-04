Prefeitura apresenta panorama de obras do primeiro semestre

As obras que estão em andamento na gestão do prefeito Aracely de Paula foram tema de uma visita realizada pela imprensa de Araxá nesta terça-feira, 28. A visita é parte do projeto da Secretaria de Governo, chamado ‘Araxá, um novo cenário’. Na ocasião foram apresentados panoramas de 18 empreendimentos.

Os jornalistas, fotógrafos, empresários e repórteres cinematográficos foram guiados pelos secretários de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizeti, e de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios. O líder do Executivo, Aracely de Paula, também cumprimentou os participantes e, ao lado da Secretária de Gabinete Lucimary Ávila, apresentou detalhes sobre novos projetos que serão desenvolvidos nos próximos meses.

Foram visitados o Araxá Tênis Clube; Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alzira Rodrigues Duarte; rotatória da Av. João Paulo II; recuperação da Rua Pedro Adolfo, em frente a Matinha do bairro Alvorada; Centro Social Urbano no bairro Alvorada e recapeamento das ruas do bairro São Geraldo. No bairro Max Neumann o grupo conheceu o conjunto de obras com a creche, ginásio e escola municipal já iniciados e os projetos para Unidade Básica de Saúde (UBS) e campo de futebol. A visitação seguiu pelo Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Dona Petrosa no bairro São Pedro; Farmácia Municipal agora em novo endereço no bairro Vila Guimarães; Feira do Produtor no bairro Urciano Lemos; Canil Municipal; futura escola do bairro Pão de Açúcar 4; ginásio Paulo de Souza no bairro Jardim Natália e Parque do Cristo.

O secretário Sebastião Donizeti informou que grande parte dos recursos são provenientes do próprio município. Alguns empreendimentos visitados foram concluídos recentemente, enquanto os demais estão previstos para este ano de 2017, sendo a maioria ainda no primeiro semestre.

“Foram na ordem de 60 obras implementadas no período de aproximadamente dois anos da gestão anterior, e várias destas obras estamos finalizando agora. A grande maioria estará concluída ainda neste primeiro semestre, enquanto o Araxá Tênis Clube e a escola no bairro Pão de Açúcar 4 ficarão para o segundo semestre. São obras importantíssimas que estamos concluindo, já com projetos para iniciarmos várias”, disse o secretário.

O prefeito Aracely de Paula recebeu os participantes para almoço feito pela equipe de nutrição do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Francisco Duarte. A alimentação servida evidenciou o cardápio servido diariamente aos servidores municipais. De acordo com o gestor municipal, a conclusão das obras iniciados em um período de crise econômica nacional evidenciam o comprometimento em estruturar todos os bairros de Araxá.

“Em cada bairro de Araxá teremos todos os equipamentos necessários para que as pessoas possam viver com dignidade, segurança e satisfação. O grande objetivo social da nossa administração é que o Centro se estenda para os bairros, e eles possam se encontrar com o Centro. Vamos entregar dentro de poucos meses uma gama de obras iniciadas em um período bastante tumultuado, mas já estamos vivendo um momento melhor e mais promissor. Eu acho que a palavra crise existe para quem a cria e tem interesse em conviver com ela. Nós queremos conviver com o futuro, progresso e desenvolvimento”, destacou Aracely.

Próximos empreendimentos

O secretário adiantou algumas obras que serão iniciadas nos próximos meses em Araxá. Entre elas está a duplicação da Avenida Ítalo Ross, cuja obtenção de aproximadamente R$ 5 milhões, o que equivale a 50% do gasto, foi conquistada junto a Codemig durante visita do secretário e prefeito, em meados de março, a Belo Horizonte. O restante do valor será bancado pela Prefeitura. O julgamento da concorrência do processo licitatório está agendada para a segunda quinzena de abril.

“A nossa expectativa é de que no primeiro semestre iniciamos as obras de duplicação da Avenida ítalo Rossi, em uma extensão aproximada de 1,5 km, contemplando também a ligação com o Batalhão de Polícia Militar através de uma nova avenida. Além de ter a duplicação da pista propriamente dita, teremos uma ciclovia nessa extensão de 1,5 km e uma pista lateral da ordem de 500 m, que vai beneficiar o comércio reinstalado naquela região. Também neste primeiro momento deveremos iniciar a construção da Casa Abrigo e Casa Lar, além da construção do complexo da Vila Silvéria que são a escola Alice Moura, o Cemei Dom Quixote e uma nova praça que vai mudar a cara do bairro. Pretendemos também lançar nas próximas semanas as melhorias na Avenida Antônio Carlos, com uma melhor humanização daquela praça”, disse Sebastião Donizeti.

O prefeito destacou que a mobilidade urbana terá melhorias com um projeto que prevê a construção do primeiro viaduto da cidade na rua Uberaba ligando o Centro ao bairro Alvorada. “Outra obra que me enche de orgulho e confiança no futuro é a estruturação do primeiro viaduto que construiremos em Araxá, que será na rua Uberaba. O projeto já está quase pronto para colocá-lo em licitação”, afirmou.

Saúde em pauta

Aracely de Paula também aproveitou o encontro para reforçar que a saúde é uma das prioridades da gestão municipal. Após uma visita à UPA e as unidades já em funcionamento, o prefeito revelou a meta de recuperar algumas estruturas para oferecer atendimento mais modernizado e ágil aos pacientes.

“Fizemos também um levantamento de todo equipamento necessário para o funcionamento da UPA, isso vai representar investimentos superiores a R$ 3 milhões e gostaria de dizer que os recursos já estão garantidos. A UPA será equipada no mesmo padrão da sua construção. Conversando com os secretários Sebastião Donizeti e o doutor Alonso Garcia chegamos á conclusão de que vamos recuperar todos as construções e equipamentos de saúde que necessitam de um tratamento mais rigoroso e atual para que possam funcionar. Vamos construir, na medida que for necessário, uma unidade de saúde em cada região onde ainda não existe”, adiantou o prefeito.

Obra a obra

ARAXÁ TÊNIS CLUBE

– Valor do investimento até o momento: R$1.095.115,34

– Origem da verba/contrapartida municipal: recurso próprio

– Parceria no financiamento: recurso próprio

– Quando foi iniciada: 01/08/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 33,44%

– O que falta finalizar: vestiários, piscina, pista de skate, academia ao ar livre e iluminação geral da obra

– Previsão de conclusão: SETEMBRO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) ALZIRA RODRIGUES DUARTE

– Valor do investimento até o momento: R$4.960.378,44

– Origem da verba/contrapartida municipal: recurso próprio e parceria com CBMM

– Parceria no financiamento: parceria com CBMM

– Quando foi iniciada: 05/10/2015

– Andamento da obra em porcentagem: 99%

– O que falta finalizar: retoque de pinturas em geral e limpeza geral da obra

– Previsão de conclusão: ABRIL/2017

ROTATÓRIA DA AV. JOÃO PAULO II

– Valor do investimento até o momento: aproximadamente R$70.000,00

– Origem da verba/contrapartida municipal: recurso próprio

– Parceria no financiamento: recurso próprio

– Quando foi iniciada: 15/03/2017

– Andamento da obra em porcentagem: 75%

– O que falta finalizar: arremate de meio fio, recuperação de bocas de lobo e pavimentação

– Previsão de conclusão: ABRIL/2017

– Observação: esta obra faz parte do contrato de manutenção de vias públicas no valor de R$449.345,82.

RECUPERAÇÃO DA RUA PEDRO ADOLFO, EM FRENTE À MATINHA DO BAIRRO ALVORADA

– Valor investimento até o momento: R$1.519.143,00

– Origem da verba/contrapartida municipal: recurso próprio

– Parceria no financiamento: recurso próprio

– Quando foi iniciada: 01/08/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 93,06%

– O que falta finalizar: instalação de cabos para retenção da caixa dissipadora e ancoragem no bloco de espera e em 3 estacas, grama esmeralda, passeio, meio fio, sarjeta, aterro atrás do muro de arrimo e canaletas de drenagem pluvial

– Previsão de conclusão: ABRIL/2017

RECAPEAMENTO RUAS DOS BAIRROS SÃO GERALDO/SANTO ANTÔNIO

– Valor investimento até o momento: R$3.597.357,03

– Origem da verba/contrapartida municipal: recurso próprio

– Parceria no financiamento: recurso próprio

– Quando foi iniciada: 28/09/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 81,69%

– O que falta finalizar: recapeamento Distrito Industrial, sinalização viária e drenagem superficial nos bairros Santo Antonio, São Geraldo e Distrito Industrial.

– Previsão de conclusão: JUNHO/2017

CENTRO SOCIAL URBANO NO BAIRRO ALVORADA

– Valor investimento até o momento: R$531.710,01

– Origem da verba/contrapartida municipal: recurso próprio

– Parceria no financiamento: recurso próprio

– Quando foi iniciada: 11/10/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 32,42%

– O que falta finalizar: campo society, quadras coberta e descoberta, término dos vestiários e restante da pintura da obra.

– Previsão de conclusão: JUNHO/2017

CONJUNTO DE OBRAS DO MAX NEUMANN

Creche

– Valor do investimento até o momento: total medido R$217.927,86

– Origem da verba/contrapartida municipal: Quotas Estaduais do Salário-Educação

– Parceria no financiamento: Quotas Estaduais do Salário-Educação

– Quando foi iniciada: 12/01/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 100%

– O que falta finalizar: concluída

– Previsão de conclusão: 12/07/2016

Ginásio

– Valor do investimento até o momento: R$987.683,24

– Origem da verba/contrapartida municipal: Quotas Estaduais do Salário-Educação

– Parceria no financiamento: Quotas Estaduais do Salário-Educação

– Quando foi iniciada: 01/03/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 71,16%

– O que falta finalizar: pintura alvenaria, esquadrias e piso quadra, instalações elétricas, louças e metais nos vestiários.

– Previsão de conclusão: JULHO/2017

Escola Municipal

– Valor do investimento até o momento: total medido R$1.645.373,32

– Origem da verba/contrapartida municipal: Quotas Estaduais do Salário-Educação

– Parceria no financiamento: Quotas Estaduais do Salário-Educação

– Quando foi iniciada: 14/01/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 100%

– O que falta finalizar: concluída

– Previsão de conclusão: MARÇO/2017

Campo de Futebol: fase de projeto

UBS – Max Neumann: fase de projeto e adaptação

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI) DONA PETROSA NO BAIRRO SÃO PEDRO

– Valor do investimento até o momento: R$959.316,35

– Origem da verba/contrapartida municipal: Quotas Estaduais do Salário-Educação

– Parceria no financiamento: Quotas Estaduais do Salário-Educação

– Quando foi iniciada: 20/06/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 64,88%

– O que falta finalizar: pisos cerâmicos e granitina, instalações elétricas, louças e metais, esquadrias de alumínio, divisórias granito, brinquedos e pinturas em geral

– Previsão de conclusão: JUNHO/2017

FARMÁCIA MUNICIPAL AGORA EM NOVO ENDEREÇO NO BAIRRO VILA GUIMARÃES

– Valor do investimento até o momento: total medido R$186.835,84

– Origem da verba/contrapartida municipal: recurso próprio

– Parceria no financiamento: recurso próprio

– Quando foi iniciada: 05/10/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 100%

– O que falta finalizar: concluída

FEIRA DO PRODUTOR NO BAIRRO URCIANO LEMOS

– Valor do investimento até o momento: R$1.322.363,43

– Origem da verba/contrapartida municipal: recurso próprio

– Parceria no financiamento: recurso próprio

– Quando foi iniciada: 02/08/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 24,10%

– O que falta finalizar: aguardando finalizar modificações no projeto para fechamento da planilha de aditivo

– Previsão de conclusão: OUTUBRO/2017

CANIL MUNICIPAL

– Valor do investimento até o momento: R$1.160.318,43

– Origem da verba/contrapartida municipal: recurso próprio

– Parceria no financiamento: recurso próprio

– Quando foi iniciada: 10/06/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 81,05%

– O que falta finalizar: telas para fechamento das baias, pintura em geral, drenagem pluvial, acabamento de piso e piso intertravado, calhas, passeio frontal e reservatório de água

– Previsão de conclusão: JUNHO/2017

ESCOLA DO BAIRRO PÃO DE AÇÚCAR 4

– Valor do investimento até o momento: R$1.211.100,49

– Origem da verba/contrapartida municipal: Quotas Estaduais do Salário-Educação

– Parceria no financiamento: Quotas Estaduais do Salário-Educação

– Quando foi iniciada: 12/08/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 27,96%

– O que falta finalizar: restante da alvenaria, esquadrias, cobertura, impermeabilização, revestimentos internos e externos, pisos internos e externos, pintura, instalações elétricas / hidráulicas / telefônicas, louças e metais e limpeza geral da obra

– Previsão de conclusão: NOVEMBRO/2017

GINÁSIO PAULO DE SOUZA NO BAIRRO JARDIM NATÁLIA

– Valor do investimento até o momento: R$1.098.815,49

– Origem da verba/contrapartida municipal: recurso próprio

– Parceria no financiamento: recurso próprio

– Quando foi iniciada: 10/06/2016

– Andamento da obra em porcentagem: 60,28%

– O que falta finalizar: piso polido da quadra e palco, pintura alvenaria, esquadrias e piso da quadra, instalações elétricas, louças e metais dos vestiários

– Previsão de conclusão: JULHO/2017

PARQUE DO CRISTO

– Valor investimento até o momento: R$3.291.587,12

– Origem da verba/contrapartida municipal: recurso próprio

– Parceria no financiamento: recurso próprio

– Quando foi iniciada: 10/12/2015

– Andamento da obra em porcentagem: 82,51%

– O que falta finalizar: asfalto, pintura da pista de caminhada, pinturas em geral, restante do piso, gradil, iluminação interna do restaurante, impermeabilização da laje do restaurante, guarita principal e limpeza geral da obra

– Previsão de conclusão: JUNHO/2017