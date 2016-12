Prefeitura assina convênios com os órgãos de segurança do município

A Prefeitura de Araxá realizou solenidade de assinatura de convênios com os órgãos de segurança pública que atuam no município. As Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros foram contemplados com recursos municipais que totalizam R$ 859.296,05.

O prefeito Aracely de Paula e a vice-prefeita Lídia Jordão recepcionaram o delegado regional de Polícia Civil Dr. Vítor Hugo Heisler, e os comandantes do 37° Batalhão de Polícia Militar (37° BPM) tenente-coronel Arnaldo Pereira Júnior e do 5° Pelotão do Corpo de Bombeiros tenente Luiz Ricardo de Oliveira para a assinatura dos contratos.

Estiveram também presentes o deputado estadual Bosco, os secretários municipais Élvio Bertoni (Segurança Urbana e Cidadania), Lucimary Ávila (Assuntos Relacionados ao Gabinete do Prefeito), Geraldo Lima Júnior (Desenvolvimento Econômico e Parcerias), a procuradora jurídica do município Cidinha Rios, o ouvidor municipal Hely Aires e o presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) Sérgio Luiz Azevedo Goulart.

Os convênios firmados pela Prefeitura contemplam a Delegacia Regional de Polícia Civil com recursos de R$ 339.187,69, o 5° Pelotão do Corpo de Bombeiros com R$ 261.000,00 e o 37° Batalhão da Polícia Militar com R$ 259.108,36.

Todos esses valores concedidos aos órgãos de segurança pública do município são de extrema importância para realização de serviços e projetos em prol da comunidade. “É um suporte que vem garantir a qualidade dos serviços prestados em cada uma dessas instituições, fortalecer a segurança como um todo e garantir ao cidadão que todos esses órgãos não tenham a quebra da continuidade do seu trabalho”, enfatizou o tenente-coronel Arnaldo.

O prefeito Aracely de Paula lembrou que o repasse das verbas é mais uma conquista da segurança pública e reforça o zelo que a Administração Municipal tem com esse setor que contribui para o desenvolvimento de Araxá.

O secretário Élvio Bertoni acrescentou também que a liberação desses recursos para as Polícias Militar e Civil e ao Corpo de Bombeiros ocorreu na semana em que se inaugurou a Central de Videomonitoramento Urbano (CVU), considerada como um grande reforço para a segurança pública de Araxá.