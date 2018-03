Prefeitura assina documento para elevação do Corpo de Bombeiros à Companhia

Primeiro passo do processo é fruto de esforços visando fortalecimento da atuação na região.

A formalização de protocolo de intenções em elevar o pelotão do Corpo de Bombeiros à Companhia foi realizada na manhã desta terça-feira, 13, no Gabinete do Prefeito Aracely de Paula. A soma de esforços da Administração Municipal e do deputado estadual Bosco resultou na assinatura de documento para início da tramitação do pleito, junto ao Governo do Estado. A solenidade teve participação de representantes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Araxá e região; autoridades da área de segurança pública; secretários, vereadores e imprensa.

“Quando assinamos um termo de intenção, isso tem sido uma caminhada sem volta, persistente, diuturna e acima de tudo um ato de fé. Esse é o primeiro passo da concretização de uma grande jornada que vai representar o sonho de Araxá e região. Isso acontece em um momento tão conturbado da nação brasileira, em que a segurança passou a ser a intranquilidade da sociedade. Felizmente, Araxá não passa por esse momento. Pesquisas feitas por órgãos altamente competentes citam Araxá como exemplo de segurança em Minas Gerais e no país. Isso é fruto da união e disposição que se tem com essa terra. É com essa convicção que assinamos esse protocolo, que é um chamamento para o futuro”, discursou o prefeito.

Parceiro da Administração Municipal no referido projeto, o deputado estadual Bosco destaca que a ação é respaldada em análise técnica por parte do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para verificar a viabilidade dessa ação.

“Todos os estudos comprovaram que Araxá já teria condições de ser elevada à Companhia. Nossa expectativa é de que a elevação seja efetivada em breve. Estamos, também, atuando em pleito com o Governador do Estado, Fernando Pimentel, para obtermos um helicóptero para resgate e transporte de pacientes em Araxá”, afirma.

O comandante do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais, coronel Claudio Roberto de Souza, esteve presente e destacou que Araxá é uma localidade estratégica para as atividades militares. Ele salienta que o planejamento para fortalecer a atuação dos bombeiros na região será parte do processo.

“O primeiro passo e não menos importante é a assinatura desse protocolo de intenções. Depois, internamente, definiremos novos componentes para servirem em Araxá e uma nomenclatura da nossa Companhia, quando for efetivada. O protocolo de intenções vale por 12 meses, sendo prorrogáveis por mais 12 meses”, detalha.

O secretário de Segurança Urbana e Cidadania, Elvio Bertoni, considera que a solenidade representa um marco e um ganho para a população. “A elevação do pelotão para companhia implica necessariamente no aumento do efetivo e na canalização e uma liderança regional na área do Corpo de Bombeiros para Araxá. Esse projeto, abraçado pela Administração Pública, demonstra, mais uma vez, a atenção com a segurança pública”, afirma.

Atuação em Araxá

Inaugurado em 2004, o pelotão do Corpo de Bombeiros de Araxá tem efetivo de 35 militares e oito veículos destinados ao combate de incêndios, salvamentos e patrulha. De janeiro à segunda semana de março, foram realizados 600 atendimentos. Em 2017, foram registradas 3.341 ocorrências.