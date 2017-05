Prefeitura atualiza o Cadastro Único do Governo Federal

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Ação e Promoção Social, convoca os beneficiários de programas sociais do Governo Federal para a atualização do Cadastro Único. A ação é preceito no que se refere à inclusão de iniciativas desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).

A coordenadora do programa Bolsa Família, em Araxá, Edna de Fátima Resende Campos, diz que o Cadastro Único é a principal ferramenta que contém todos os dados das famílias beneficiadas. “A partir daí todos os beneficiários têm condições de participar de vários projetos sociais, dentre eles, o Bolsa Família e o desconto na tarifa social de energia e água, por exemplo. Temos também o Pronatec e agora a isenção da taxa de inscrição do Enem”, explica Edna.

Segundo ela, os participantes que estiverem concluindo o ensino médio na rede pública em 2017 terão isenção automática da tarifa por meio do Cadastro Único. Para obter esse benefício se faz necessário ter renda mensal de ½ salário mínimo per capita ou 3 salários mínimos de renda familiar. As inscrições para o Enem 2017 serão feitas entre os dias 8 e 19 deste mês.

Projeção do Governo Federal indica que o Cadastro Único deverá atualizar os dados de cerca de 11 milhões de famílias através da atuação dos municípios. “Todo ano vem uma instrução normativa do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) justamente para alertar e orientar as famílias sobre a atualização dos dados e isso é dividido em grupos para facilitar o nosso trabalho”, acrescenta a coordenadora lotada na Secretaria de Ação e Promoção Social.

De acordo com Edna, quem não fizer a atualização do Cadastro Único pode perder o benefício. “Em um primeiro momento ocorre o bloqueio por seis meses. Nós corremos atrás das pessoas com visitas domiciliares e cartas. A partir do momento que não procurou, aí vem o cancelamento, depois se dá um tempo para procurar renovar o cadastro. Se não aparecer para fazer essa atualização do Cadastro Único, aí tem a devida exclusão”, ressalta Edna Campos.

A Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social calcula que mais de doze mil famílias são cadastradas nos programas sociais desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) em Araxá, sendo que 121, ou seja, 1,28%, do total de famílias beneficiadas, precisam efetuar a atualização do Cadastro Único.

Mais informações sobre as iniciativas do Governo Federal ofertadas pelo município podem ser obtidas através do telefone (34) 3662-5154.