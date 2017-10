Concluído o novo canil municipal

Espaço, que poderá abrigar até 700 animais, foi planejado em projeto baseado no parecer técnico do Conselho Federal de Medicina Veterinária e do Ministério da Saúde.

A Prefeitura de Araxá conclui as obras de construção do Canil Municipal. O novo espaço é um dos mais estruturados de Minas Gerais, com cobertura metálica, baias higienizadas para receberem animais de ruas, área para cirurgias e castração e 22 cômodos que comportam os setores de vacina, esterilização, pós-operatório, insumos, depósito, canil (cachorro) / gatil (gatos), dentre outros itens. A sede, localizada no bairro Novo Horizonte, está disposta em uma área construída de 1.268 metros quadrados. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 1,4 milhão de recursos municipais.

De acordo com secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, o prefeito Aracely de Paula priorizou o atendimento dessa demanda que tem um grande alcance social. “Estamos entregando a obra nessa semana para a Secretaria Municipal de Saúde, que administrará esse importante empreendimento com capacidade para receber até 700 animais, entre cães e gatos. É uma área completa que dispõe de estrutura administrativa e atenderá muito bem a demanda desse setor”, ressalta o secretário.

Donizete destaca que o novo canil foi uma obra planejada em projeto baseado no parecer técnico do Conselho Federal de Medicina Veterinária e do Ministério da Saúde. “Temos oito baias de 32 metros quadrados cada uma e área de descanso para os cães e gatos. Uma estrutura completamente diferente do que tínhamos anteriormente, onde era tudo improvisado e os animais não tinham um conforto necessário.”

Segundo o secretário, todo o desenvolvimento da obra foi acompanhado pela equipe do Setor da Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde. “Desde a concepção do projeto até o andamento da obra, buscamos o apoio da Secretaria de Saúde, através da Vigilância Ambiental, que detinha o conhecimento da área. Foi com base nessas informações que trabalhamos nesse projeto. A obra foi concluída e já está à disposição da secretaria que iniciará os processos de licitação necessários para equipar todo o empreendimento”, explica Donizete.