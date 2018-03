Prefeitura contrata mais quatro caminhões para coleta de lixo

Nesta tarde de quarta-feira, 28, o prefeito Aracely anunciou a contratação de empresa prestadora de serviço de coleta do lixo urbano. Ao todo, quatro caminhões estão disponibilizados para o serviço diário, três deles em operação permanente e um reserva. Para cobrir a lacuna que vinha ocorrendo por falta de veículos e ainda pelo fato da licitação, para contratação da empresa responsável pelos serviços, estar acontecendo além do previsto, a administração municipal teve que contratar uma empresa em regime emergencial.

Os novos veículos começaram a roda nesta tarde, a partir das 17 horas, sob a responsabilidade da empresa Liarth Limpeza Urbana. Cada caminhão tem capacidade para coletar um volume de até 15 metros cúbicos, o que equivale de 10 a 12 toneladas de lixo.

Marco Antônio Rios, secretário de Serviços Urbanos, relata que o serviço será restabelecido definitivamente com a contratação da empresa Liarth. “Esperamos que dentro de 180 dias – prazo do contrato da Prefeitura com a Liarth – tenhamos em definitivo a terceirização do serviço. Já estamos rodando com os caminhões hoje e depois na quinta-feira, 29, na sexta-feira, 30, no sábado, 31 e também no domingo. Nosso objetivo é zerar o passivo de todo o lixo urbano na cidade até a próxima segunda-feira”, destaca o secretário.

O Prefeito Aracely disse que este é um trabalho continuado e a contratação da empresa Liarth só foi possível porque a Administração está acobertada legalmente por uma licitação realizada através de processo licitatório emergencial. “ Nesse prazo de seis meses, teremos oito caminhões trabalhando diariamente para melhoria do serviço. Os araxaenses são exigentes, e estão certos, eles querem nossa Araxá bem cuidada, agora, posso afirmar que realmente eles tem muitas razões para se orgulhar do está sendo feito para a população, em geral, e em vários setores da Administração”, observa o prefeito Aracely.