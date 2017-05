Prefeitura de Araxá amplia atendimento farmacêutico gratuito

A Administração Municipal recuperou um espaço que estava abandonado para instalar o Centro de Assistência Farmacêutica. Há cerca de um mês, o centro, anteriormente denominado de Farmácia Municipal, passou a atender a comunidade com oferta de medicamentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A nova unidade farmacêutica funciona na rua Joaquim Alves Barcelos, 435, no bairro Vila Guimarães, no mesmo prédio do Unicentro.

O Centro de Assistência Farmacêutica está vinculado a Secretaria Municipal de Saúde e engloba ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, disponibilizando medicamentos essenciais e facilitando o acesso ao uso de remédios, de maneira racional.

A titular do setor de Referência Técnica de Assistência Farmacêutica, Elza Reis informa que o imóvel onde funcionava a Farmácia Municipal, na Calimério Guimarães, não oferecia condições adequadas de atendimento. “A mudança foi importante para funcionários e usuários, pois agora estamos em um local onde podemos atender a todos, indistintamente, com mais tranquilidade e segurança, oferecendo atendimento especializado num local adequado para receber as pessoas portadoras de necessidades especiais”.

A nova unidade farmacêutica foi projetada para atender cerca de quatrocentos usuários ao dia num espaço acessível e confortável, com salas apropriadas a cada atendimento. No novo espaço, além de funcionar o serviço de entrega de remédio no varejo funciona também o Centro de Distribuição de medicamentos para as outras unidades farmacêuticas da Prefeitura Municipal.

Além da Atenção Básica

Elza relata que, além da atenção básica referente aos medicamentos básicos de uso contínuo destinados para a população, o Centro de Assistência Farmacêutica oferece medicamentos estratégicos, como medicamentos especiais de alto custo e os oriundos da Câmara Técnica, do DST / Aids e do combate ao tabagismo. “Nossa estrutura está muito bem montada, observa, a Prefeitura disponibiliza um profissional para buscar duas vezes por semana, em Uberaba, os medicamentos que não constam do uso comum. Desta forma, os pacientes adquirem seus remédios diretamente no Centro de Assistência”.

Para ter acesso ao serviço, lembra Elza, “o paciente deve apresentar a receita e um documento de identificação do paciente, neste caso, para o atendimento básico. Quando se trata de um remédio considerado como estratégico, o paciente recebe ainda orientação de um médico, juntamente com uma enfermeira, sobre o uso e administração do mesmo. O Centro fornece ainda medicamentos para tratamento de hanseníase, tuberculose e diabetes com insulina”.

O Centro de Assistência Farmacêutica funciona através do sistema de senhas, por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, sem intervalo para almoço.