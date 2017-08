Prefeitura de Araxá confirma realização dos Jogos Estudantis 2017

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Araxá confirmou a realização do evento, a partir do dia 25, que reúne escolas municipais, estaduais e particulares da cidade. As instituições de ensino já receberam as fichas de adesão para a competição, que será realizada nos ginásios Jacy Teixeira (Santa Luzia), Márcio Vieira Borges (Santo Antônio), Elmiro João Manoel (São Geraldo) e João Lino (São Pedro).

As escolas têm até a próxima quarta-feira, 9, data da entrega da ficha de adesão, para confirmarem as suas participações nos Jogos Estudantis. O evento visa inserir à prática esportiva um maior leque de modalidades e privilegiar a utilização de ginásios reformados pela Prefeitura de Araxá. Futsal, Handebol, Vôlei, Basquete, Xadrez e Atletismo serão os esportes praticados nos Jogos Estudantis 2017 por crianças de 7 a 16 anos.

O secretário municipal de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, destaca os Jogos Estudantis como um grande projeto na área esportiva. “Estamos buscando que essa competição se torne um atrativo a mais para toda a comunidade. Trabalhamos firme para poder conseguir uma adesão maior em relação aos outros anos e envolver cada vez mais alunos, professores e diretores. O intuito é fazer dessa edição dos Jogos Estudantis um verdadeiro sucesso”, enfatiza o secretário.

De acordo com o assessor de Esportes Especializados, Márcio Contato, os Jogos Estudantis tem como finalidade incentivar o envolvimento de jovens e adolescentes com o espírito esportivo. “Queremos mostrar que o respeito que temos que ter dentro da quadra é o mesmo respeito que devemos ter na vida. Fazer com que os estudantes se conscientizem da necessidade do bem-estar que o esporte proporciona na vida de cada um. Esse ano está programado para competição ocorrer entre 3 a 4 meses de jogos, provavelmente na sexta-feira, no sábado e no domingo”, conta o assessor.

Assim como no ano passado, os Jogos Estudantis levam as escolas vencedoras em cada modalidade para a etapa dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) de 2018. “As instituições de ensino fazem questão de estar junto com os seus alunos-atletas nesse espírito esportivo, mostrando o rendimento do aluno de cada modalidade. O esporte não é feito sozinho e tem toda a equipe que faz com que ele aconteça. Um aluno vai levar toda a sua família para os ginásios. Vamos supor um time tem 12 alunos, ou seja, são 12 famílias que estarão ali nas quadras torcendo pelo atleta fazem o congraçamento de todos nos ginásios. Isso é realmente o espírito esportivo”, comenta o assessor Márcio Contato.