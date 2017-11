Prefeitura de Araxá e Banco do Brasil assinam convênio

Investimento de R$ 5 milhões é destinado na aquisição de máquinas e equipamentos a serem utilizados em obras de intervenções viárias, urbana e rural.

A Prefeitura de Araxá e o Banco do Brasil assinaram um convênio piloto no país para viabilizar a aquisição de maquinários a serem utilizados em obras de intervenções viárias, urbana e rural. Araxá é um dos primeiros municípios a ter acesso ao programa de operação de crédito, com juros subsidiados, da instituição. Ao todo, serão investidos R$ 5 milhões na compra de equipamentos, dentre eles, caminhões específicos para a coleta seletiva de lixo.

O superintendente regional do Banco do Brasil, José Carlos Vasconcelos, exalta a saúde financeira da Prefeitura como exemplo no país. “A particularidade que há nesse projeto é inigualável. Essa parceria só foi possível porque as condições técnicas de sustentabilidade gerencial estavam presentes no município de Araxá, ou seja, tínhamos todas as certidões em dia, uma gestão pública com capacidade de adequação e endividamento muito superior a maioria dos 5 mil municípios brasileiros. Não obtivemos nenhum empecilho ou atraso do ponto de vista de intempestividade no que diz respeito ao esforço dos colaboradores internos do município.”

O superintendente destaca que o convênio firmado beneficiará toda a cidade com uma infraestrutura voltada para o bem-estar de cada cidadão. “Esse investimento que o Banco do Brasil está disponibilizando de recursos próprios, com garantia apenas da capacidade de endividamento, ou seja, confiança não só na saúde financeira, mas também sobre o ponto de vista de gestão das pessoas que estão a frente da Prefeitura. Quem ganha com esse convênio, que só foi possível como uma operação piloto para os demais municípios, é o povo de Araxá”, acrescenta.

O prefeito Aracely de Paula ressalta a importância da utilização de recursos destinados para a recuperação das estradas rurais e mata-burros situados na zona rural de Araxá. “Percebemos que o setor rural merece a nossa atenção especial. Estamos adquirindo esses equipamentos que estão em fase de licitação. Máquinas de última geração, que bem utilizadas proporcionarão um serviço rentável e todas as condições para que o produtor rural possa ter esse apoio logístico necessário da Prefeitura. Esses equipamentos também podem ser utilizados nos bairros. Estamos adquirindo, inclusive, caminhões pipas para cuidar dos nossos jardins em época de seca e, em determinados locais, fazer a lavagem de ruas. Nós iremos reforçar a Prefeitura com todos esses equipamentos para responder a altura o setor rural e urbano”, afirma o prefeito.

Aracely destaca o trabalho de gestão realizado no início de 2015. “Quando retornamos à cidade como prefeito, fizemos uma gestão junto ao Banco do Brasil e conseguimos praticamente zerar o passivo que nós tínhamos com a União. Essa ação foi fundamental e já rende frutos positivos, como por exemplo, o município tendo a oportunidade de se credenciar para participar desse novo programa do Banco do Brasil. São poucos os municípios do país que têm condições de pleitear esse tipo de financiamento. Portanto, a assinatura desse convênio tem para nós essa importância. É o resultado que uma ação de gestão pública que realizamos no início, que permite firmar convênios para grandes investimentos e prazos maiores de pagamento.”