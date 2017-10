Prefeitura e Governo de Minas assinam convênio para duplicação da avenida Hítalo Ross

O convênio para viabilizar o repasse de R$ 4 milhões por parte do Governo de Minas Gerais para a duplicação da avenida Hítalo Ross foi oficializado nesta segunda (30), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. A assinatura do contrato aconteceu na sede da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) e contou com a presença do secretário de Estado, Murilo Valadares, do prefeito Aracely de Paula, do secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizetti de Souza e do deputado​ estadual Bosco.

O recurso, liberado por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), substitui o valor destinado, anteriormente, à revitalização do Parque do Cristo. Além da duplicação do trecho de 1,5 km, com construção de ciclovia, e prolongamento da rua Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães, que ligará a região do Batalhão da Polícia Militar à rodovia BR 262, a Prefeitura de Araxá decidiu pela extensão da obra em mais dois quilômetros.

A nova etapa terá início no viaduto José Domingos Filho até a rotatória que interliga os bairros do setor Norte, e a partir do Mart Minas até a Bem Brasil Alimentos. Ao todo, o empreendimento contemplará cerca de 4km de via duplicada, facilitará o acesso aos novos bairros, interligando a região a área central da cidade.

De acordo com o prefeito Aracely, a assinatura do convênio garante a participação do Estado na construção da obra. “Foi um processo difícil, demorado, que não contou com a boa vontade do Estado da maneira que esperávamos. Mas, com a união política, com a colaboração do deputado Bosco, conseguimos viabilizar o recurso. Essa ação conjunta demonstra que Araxá tem sua representação no Estado e que a mesma precisa ser respeitada.”

O prefeito destaca que os recursos pleiteados são oriundos do solo de Araxá. “A Codemig tem, através da nossa cidade, a base da sua existência. Eu fico feliz com essas questões, pois possibilita a união dos araxaenses em torno dos problemas maiores que desafiam nossa cidade. Aproveitamos a oportunidade e trabalhamos para viabilizar os recursos, parados há 1 ano e meio, a serem empregados na restauração asfáltica dos nossos bairros”, ressalta Aracely.