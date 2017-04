Prefeitura de Araxá vai criar nova alternativa para o trânsito no Setor Norte

A Prefeitura de Araxá inicia processo de criação de uma nova alternativa para o trânsito no Setor Norte da cidade. Com o objetivo de dar mais fluidez ao trafego no acesso ao bairro Urciano Lemos e adjacências o prefeito autorizou a ligação da rua Maria de Lurdes Moreira (paralela a av. Washington Barcelos) à avenida Ananias Teixeira no bairro Santa Rita.

A intervenção irá transformar o trânsito na região e possibilitará que a avenida Washington Barcelos se torne mão única no trecho entre a Igreja de Santa Rita e a avenida Pedro Paula Lemos. A obra fará com que os veículos que trafegam no sentido Urciano Lemos passem exatamente pela av. Washington Barcelos e, quem for no sentido contrario, rumo a av. Ítalo Ros, passe pela rua Maria de Lurdes Moreira.

O novo trecho desta via terá uma extensão de 110 metros fazendo com que ela chegue até a av. Ananias Teixeira. A rua Maria de Lurdes Moreira terá neste trecho 10 metros de largura e mais 2,5 metros passeios de cada lado.

A Administração Municipal trabalha na desapropriação necessária para a realização da obra. O Secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, informa que dois imóveis serão desapropriados. Segundo ele, a Prefeitura de Araxá já viabilizou os entendimentos com os proprietários e agora inicia a elaboração do decreto de desapropriação.

O prefeito Aracely de Paula diz que o projeto vai facilitar enormemente o escoamento do trânsito na região. Outro ponto positivo segundo o prefeito será a abertura de novas vagas de estacionamento neste trecho da av. Washington Barcelos o que irá beneficiar também os visitantes do Parque do Cristo que em breve será reinaugurado.