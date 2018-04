Prefeitura de Araxá viabiliza realização da Copa Internacional de MTB

Evento realizado há 15 anos em Araxá conta em 2018 com recursos de R$ 60 mil e toda estrutura logística por parte do município.

Considerada como uma das melhores pistas do mundo e a capital do mountain bike brasileiro e do continente americano, Araxá recebe neste fim de semana a Copa Internacional Levorin de Mountain. O evento, existente há 23 anos e com etapa realizada em Araxá desde 2004, foi viabilizado neste ano com o apoio da Prefeitura de Araxá através de suporte financeiro de R$ 60 mil e toda a estrutura logística para receber cerca de 1,5 mil atletas e um público de 20 mil pessoas.

A etapa Araxá tem início nesta sexta-feira, 13, no Complexo Hidromineral do Barreiro e deverá movimentar mais de R$ 2 milhões na cidade com lotação de hotéis, bares, restaurantes e demais serviços. A competição, que conta pontos para o Ranking Mundial da União Ciclística Internacional, fazendo parte do ciclo Olímpico Tóquio 2020, Ranking Brasileiro e Mineiro, encerra no domingo, 15, com as finais de cada categoria e premiação dos atletas vencedores.

Segundo Rogério Bernardes, organizador do evento, o envolvimento da Prefeitura é muito importante fundamental para o sucesso da competição. “Praticamente todas as secretarias municipais disponibilizam o suporte necessário para que o evento aconteça. Além disso, recebemos um recurso significante para arcarmos com despesas que temos com atletas, premiação e várias outras. O restante do recurso vem de outras parcerias e dos patrocinadores do evento”, destaca.

Rogério afirma que o legado da parceria com Araxá se reflete na qualidade de vida dos novos araxaenses adeptos do ciclismo e no desfrute de uma pista que é destaque internacional. “Primeiro ano que fizemos a prova, em 2004, tínhamos cinco inscritos da cidade. Nesse ano, pela primeira vez, Araxá é a cidade com o maior número de inscritos entre todas do Brasil. Isso nos deixa muito feliz, pois houve uma transformação nesses quinze anos. O legado da pista é espetacular, pois Araxá tem uma das melhores pistas do Brasil e da América Latina”, ressalta.

A superintendente de Turismo, Régia Côrtes, afirma que vários setores da cidade comemoram a realização do evento, já oficializado no calendário de Araxá. “A movimentação na economia local é positiva, com destaque para o setor de hotelaria, bares e restaurantes. A organização da Copa Internacional de Mountain Bike sempre procura por fornecedores locais. Os participantes e turistas também desfrutam dos pontos turísticos e serviços locais, e levam às suas cidades de origem informações sobre o que Araxá oferece de melhor”, afirma.