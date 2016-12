Prefeitura divulga ações e projetos para o mandato 2017/2020

O prefeito Aracely de Paula reuniu-se com a imprensa nesta terça-feira (20) para divulgar ações e projetos da administração 2017/2020. A vice-prefeita Lídia Jordão, vereadores e todos os secretários municipais também participaram. Logo no início o prefeito ressaltou que o município está com todas as contas em dia e elogiou o trabalho da vice-prefeita Lídia Jordão, que enquanto secretária de Saúde reorganizou toda a pasta e melhorou as condições para médicos e pacientes.

Em seguida o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, apresentou os principais planos para a próxima administração. O primeiro projeto foi o Complexo Arquitetônico do bairro Vila Silvéria, que ocupará três quarteirões da avenida Aracely de Paula, onde será construída a Escola Municipal Alice Moura com 12 salas de aula, pátio coberto e estacionamento, o Cemei Dom Pixote com cinco salas de aula e berçário, e uma praça para a comunidade. De acordo com o secretário, os projetos estão sendo concluídos para dar início a licitação de construção do Complexo.

Outro ponto abordado foi a duplicação da avenida Hitalo Ross. Na primeira etapa, será duplicado um trecho de 3,2 km da Igreja Santa Rita até a empresa Bem Brasil, com três interseções de entrada para os bairros da região. O projeto está pronto aguardando apenas a oficialização da municipalização do trecho para dar início à licitação.

A construção do gabinete do prefeito no Centro Administrativo Domingos Santos será retomada com um novo projeto. A prefeitura aguarda a finalização do projeto para licitar a obra de 2.000m².

O projeto de revitalização do Terminal Rodoviário está pronto para a licitação. O planejamento inclui mais guichês para atendimento e assentos, área de acesso à internet, melhorias na iluminação e conforto térmico, sistema de som para informar o horário dos ônibus e painel de embarque e desembarque.

A feira do bairro Urciano Lemos, que está em andamento, teve seu projeto inicial modificado, sendo que a área foi duplicada, totalizando 1.500m² de área construída, e ficará pronta em abril de 2017.

Os projetos dos três viadutos que serão construídos em Araxá também foram apresentados. O primeiro a ser construído será na confluência das avenidas Amazonas, Vereador João Sena e João Paulo II. O segundo viaduto será na rua Uberaba, passando por cima da avenida João Paulo II e o último viaduto será construído na avenida Capitão Belarmino de Paula Machado, por cima da avenida Wilson Borges.

O recapeamento dos bairros Bom Jesus, Domingos Zema, Francisco Duarte, Morada do Sol, Padre Alaor e Salomão Drumond já está licitado e aguardando o fim do período de chuvas para ser iniciado. Serão mais de 30 km de asfalto nesses seis bairros.

Outro grande projeto apresentado na reunião foi a canalização do Córrego Grande, que terá início no bairro Bom Jesus passando pelos bairros Leblon, Francisco Duarte, São Francisco, Ana Pinto de Almeida, Santa Maria e Max Neumann, continuando até a BR-262. A canalização do córrego solucionará o problema de enchentes e permitirá a construção de uma avenida até a rodovia. Esse projeto necessita de parcerias com os governos do Estado e Federal para a execução.

Na área do esporte, o plano do prefeito Aracely é transformar o Centro Esportivo Nadir Barcelos (Buracanã) em uma grande arena esportiva com capacidade para até 5 mil pessoas. O projeto é ousado e inclui sala de eventos e praça de alimentação, mas ainda está em fase de elaboração.

O secretário ainda falou sobre projetos em execução, como o canil municipal com capacidade para até 700 cães, reduzindo os problemas com animais abandonados. O Parque do Cristo, em fase final de construção, agora tem pista de caminhada, restaurante e espaço para expositores. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) teve as obras atrapalhadas pela chuva, mas a previsão é que seja entregue para a Secretaria Municipal de Saúde ainda em janeiro do próximo ano.

Aracely falou da intenção de colocar iluminação de LED em todas as ruas da cidade e disse que todos os bairros merecem igual atenção. “Temos uma previsão otimista e factível, com bons projetos e boas propostas. Se a Câmara entender que Legislativo e Executivo trabalham juntos, Araxá só tem a ganhar nos próximos anos”, encerrou o prefeito.