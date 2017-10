Inauguração da nova sede do Detran em Araxá

Foi inaugurada nesta quinta (17), a nova sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Araxá, localizada no Shopping Boulevard Garden, abriga serviços de expedição de Carteira de Identidade, atestado de antecedentes criminais e aplicação de prova eletrônica de habilitação. A Prefeitura de Araxá ampliou o convênio com a Delegacia Regional de Polícia Civil para viabilizar que esses serviços agregados a Delegacia de Trânsito, órgão responsável pela expedição de documentos, vistoria e lacração de veículos, tivessem melhor acesso à comunidade.

O delegado regional de Polícia Civil, Vítor Hugo Heisler, ressalta que a ação corresponde a necessidade de passar todo o serviço administrativo da Polícia Civil para outro local. “Entendemos que a confecção de identidade, prova on-line e serviços administrativos deviam funcionar separados da sede da Delegacia Regional, desocupando também um prédio alugado atualmente pela Prefeitura, cedido a Delegacia de Mulheres, e o espaço situado no Centro Administrativo que abrigava esses serviços. Isso é um fruto de trabalho de várias mãos”, reforça o delegado regional.

Aracely destaca a visão da Delegacia Regional de Polícia Civil de unificar todos os trabalhos prestados. “Tudo que se faz ou se pretende fazer em uma cidade, não é de responsabilidade desta ou daquela organização. A responsabilidade se divide como um todo e, por isso, gostaria de agradecer essa visão de todas essas organizações policiais que trabalham no nosso lado e fizeram de Araxá uma referência. Através de levantamentos feitos com toda a seriedade, a nossa cidade é considerada a nível de Minas Gerais a mais segura, aonde que se impera a maior segurança para o cidadão e de se viver, e a quinta do Brasil no mesmo quesito”, destaca.

A vice-diretora do Detran de Minas Gerais, Andrea Abood, conta que a nova sede da Detran é um marco para toda a cidade. “É um ganho para a população de Araxá de um modo geral. É um serviço de mais qualidade e um local mais adequado para todos. As instalações vão propiciar um aumento do número de atendimentos por causa dos serviços que serão realizados no espaço”, acrescenta a delegada geral.